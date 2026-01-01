Beschreibung

Lage Das neu eröffnete Vibe Hotel Melbourne liegt inmitten der Innenstadt von Melbourne, nur wenige Schritte von zahlreichen Restaurants und Bars am Yarra River oder Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt entfernt.

Angebot Das Vibe Hotel verfügt über ein Restaurant, ein Fitnesscenter und einen Swimmingpool. Zudem profitieren die Gäste von kostenlosem WLAN im ganzen Hotel.