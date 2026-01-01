Vibe Hotel Melbourne
Melbourne
Beschreibung
Lage
Das neu eröffnete Vibe Hotel Melbourne liegt inmitten der Innenstadt von Melbourne, nur wenige Schritte von zahlreichen Restaurants und Bars am Yarra River oder Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt entfernt.
Angebot
Das Vibe Hotel verfügt über ein Restaurant, ein Fitnesscenter und einen Swimmingpool. Zudem profitieren die Gäste von kostenlosem WLAN im ganzen Hotel.
Zimmer
Die 206 Zimmer des Hotels sind alle sehr gross und bieten ein komfortables Bett. Alle sind mit den üblichen Annehmlichkeiten wie einer Klimaanlage, einem Fernseher, einem Safe und einem Tee-/Kaffeekocher ausgestattet. Die Zimmer unterscheiden sich je nach Aussicht.
Preis auf Anfrage
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