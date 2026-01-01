Das Hotel befindet sich im Herzen der australischen Kulturhauptstadt Melbourne. Es liegt ideal und in Gehdistanz zum Queen Victoria Market und zahlreichen anderen Sehenswürdigkeiten.

Das Adina Melbourne bietet 155 geräumige Studio-, Ein-, Zwei- und Drei-Schlafzimmer-Apartments an und eignet sich für Paare und Familien. Sie verfügen alle über eine Klimaanlage, eine Kochmöglichkeit, einen Kaffee-/Teekocher und einen TV. Die Apartments profitieren zudem von einer Waschmaschine und einem Schreibtisch. Einige Katagorien haben einen Balkon. Die elf Penthouse Apartments bieten einen unvergesslichen Ausblick.