Rendezvous Hotel Melbourne
Melbourne
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich direkt im Herzen des Geschäftsviertels von Melbourne und liegt nur wenige Gehminuten von zahlreichen Attraktionen entfernt.
Angebot
Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen das hoteleigene Restaurant und eine Bar. Zudem ist das Hotel mit einem Fitnessraum und Parkplätzen (gegen Gebühr) ausgestattet.
Zimmer
Die 340 komfortablen Zimmer und Suiten sind modern eingerichtet. Alle verfügen über eine Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Haartrockner sowie über ein eigenes Bad.
Preis auf Anfrage
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