Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich direkt im Herzen des Geschäftsviertels von Melbourne und liegt nur wenige Gehminuten von zahlreichen Attraktionen entfernt.

Angebot Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen das hoteleigene Restaurant und eine Bar. Zudem ist das Hotel mit einem Fitnessraum und Parkplätzen (gegen Gebühr) ausgestattet.