Beschreibung

Einleitung Erleben Sie die ultimative Kombination aus Stil und Raffinesse in den Crown Melbourne Luxushotels. Drei aussergewöhnliche Hotels mit Blick auf den Fluss und einer Welt voller aufregender Erlebnisse.

Lage Das Crown Towers liegt direkt am Ufer des schönen Yarra Rivers, während sich das Crown Promenade und das Crown Metropol eine Querstrasse vom Fluss entfernt befinden. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind gut zu Fuss zu erreichen.

Angebot In den Gebäuden des Crown Komplexes befinden sich zahlreiche Restaurants, ausgeflippte Bars, unzählige Einkaufsmöglicheiten sowie ein Casino und ein Kino. Viele der Restaurants und Bars befinden sich direkt an der schönen Promenade des Yarra Rivers. Das Crown Towers Hotel verfügt zudem über einen Spa-Bereich, welcher auch für die Gäste der anderen Hotels und Besucher von Melbourne zugänglich ist. Das Crown Promenade ist mit einem Innenpool und einem grossen, hochmodernen Fitnessbereich ausgestattet.