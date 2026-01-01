Quincy Hotel
Melbourne
Beschreibung
Lage
Das Quincy Hotel ragt 29 Stockwerke hoch in die Skyline von Melbourne und liegt im Herzen der Stadt an der Flinders Lane.
Angebot
Das Hotel verfügt über kostenloses Wifi, einen Pool und einen Fitnessbereich. Das Salted Egg serviert traditionelle thailändische Küche und im «The Q» in der 28. Etage mit cooler Aussicht, geniessen Sie Cocktails und Snacks. Einen Kaffee bekommen Sie hingegen im SingSong.
Zimmer
Das Hotel bietet 241 Quincy-, Altitude- und Skyline Zimmer, welche alle über Wifi, Espresso-Kaffee, Premiumtee, Kissenmenü und TV verfügen. Die Zimmer sind entsprechend der Kategorie von der 2. bis zur 29. Etage untergebracht. Die Altitude und Skyline Zimmer verfügen zudem über eine Minibar. Die Altitude View überraschen mit Yarra River Sicht und die Altitude Familienzimmer bestehen aus 2 Altitude Zimmer mit Verbindungstüre.
ab CHF 93.– / pro Person
Loading map...