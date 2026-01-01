Beschreibung

Lage Das Quincy Hotel ragt 29 Stockwerke hoch in die Skyline von Melbourne und liegt im Herzen der Stadt an der Flinders Lane.

Angebot Das Hotel verfügt über kostenloses Wifi, einen Pool und einen Fitnessbereich. Das Salted Egg serviert traditionelle thailändische Küche und im «The Q» in der 28. Etage mit cooler Aussicht, geniessen Sie Cocktails und Snacks. Einen Kaffee bekommen Sie hingegen im SingSong.