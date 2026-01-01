Batman's Hill on Collins
Melbourne
Beschreibung
Lage
Das Mittelklassehotel liegt im pulsierenden Stadtzentrum, gegenüber der Southern Cross Station, in einem denkmalgeschützten Gebäude. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind schnell erreichbar.
Angebot
Für das leibliche Wohl sorgen «The Oak Lounge & Restaurant» und «The Garden Bistro». Das Hotel bietet kostenloses Wifi und kostenpflichtige Parkplätze.
Zimmer
Die 190 Standard-, Premium-Zimmer, Studios und Apartments sind gemütlich eingerichtet und verfügen über den üblichen Komfort. Wählen Sie zwischen stilvollen Studio/Apartments welche über eine Kochmöglichkeit sowie eine Waschmaschine verfügen, den historischen 4* Premier Zimmer oder den erschwinglichen 3* Standard Zimmern.
Preis auf Anfrage
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