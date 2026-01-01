Beschreibung

Lage Das Mittelklassehotel liegt im pulsierenden Stadtzentrum, gegenüber der Southern Cross Station, in einem denkmalgeschützten Gebäude. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind schnell erreichbar.

Angebot Für das leibliche Wohl sorgen «The Oak Lounge & Restaurant» und «The Garden Bistro». Das Hotel bietet kostenloses Wifi und kostenpflichtige Parkplätze.