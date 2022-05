Australien Fly & Drive

Fly & Drive Australien

Sie bestimmen das Tempo

Ok, wir gestehen es ein: Die An- und Rückreise nach Australien ist lang. Je nach Zielflughafen beträgt die reine Flugzeit zwischen siebzehn und zweiundzwanzig Stunden. Aber die immense Distanz zwischen der Schweiz und Down Under muss nicht zwingend in einem Stück durchgeflogen werden. Lieben Sie asiatisches Essen? Dann wären Weltstädte wie Singapur, Bangkok oder Hong Kong attraktive Optionen für einen Zwischenstopp. Wenn Sie über Nordamerika reisen, stehen Städte wie Vancouver oder Los Angeles zur Auswahl. Sind Sie mit einer Airline aus dem arabischen Raum unterwegs, bieten sich futuristische Städte wie Doha, Abu Dhabi oder Dubai an. Ein paar Tage Stopover bedeuten auch, dass Sie entspannt und ausgeruht in Australien ankommen und Ihre Ferien mit einem Mietfahrzeug danach unverzüglich antreten können. Fly & Drive Angebote bieten Ihnen alle Flexibilität, die Sie sich wünschen. Steigen Sie ein, fahren Sie los und geniessen Sie Ihre Reise.

Ein Roadtrip wie kein anderer

Da wir selbst regelmässig in Australien auf Achse sind, verfügen unsere Spezialisten über grosses Fachwissen. Sie stehen Ihnen auch mit konkreten und praktischen Reisetipps zur Seite. Sie sind noch nie mit einem Campervan unterwegs gewesen? Kein Problem, wir erklären Ihnen die Tricks und Kniffe, damit Sie bestens vorbereitet zu Ihrem Wunsch-Roadtrip aufbrechen können. Sie haben aus unserer Kollektion vorgeschlagener Mietwagenrundreisen eine Route gefunden, die Ihnen grundsätzlich zusagt, möchten sie aber verlängern oder etwas abkürzen? Flexibilität ist Ihre Trumpfkarte, und so passen wir bestehende Reisevarianten sehr gerne nach Ihren Wünschen an. Vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin – wir freuen uns auf Sie.

Australien im Mietfahrzeug - Jeden Tag neue Abenteuer erleben

Australien ist wie gemacht für Individualisten. Reisende, die genau wissen, was sie in ihren Ferien möchten, sind in Down Under in einem Traumland angelangt. Sei es auf dem Stewart Highway von der Opalhauptstadt Coober Pedy in die Unendlichkeit des australischen Outbacks fahren, eine atemberaubende Geländewagentour in die ursprüngliche Wildnis der Cape York Halbinsel nördlich von Cairns oder eine Familienreise im komfortablen Motorhome. Fly & Drive ist die Kurzbeschreibung für unvergessliche Abenteuer auf den Landstrassen, Highways und Outback-Tracks in einem der faszinierendsten Länder der Welt. Unsere Spezialisten freuen uns darauf, schon bald Ihren ganz persönlichen Reisetraum in Ihre Traumreise zu verwandeln.