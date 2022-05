Coober Pedy ist eine Ortschaft mit etwa 1700 Einwohnern in Südaustralien und liegt ca. 840 Kilometer nordwestlich von Adelaide am Stuart Highway. Wegen der Hitze spielt sich das Leben unter der Erde in gegrabenen Unterkünften ab. Mit Kirchen, Geschäften und allem drum und dran. Coober Pedy ist die Opalhauptstadt der Welt. Besuchen Sie eine der aktiven Minen. Schon wegen der relativ langen Anreise nach Coober Pedy empfiehlt sich die Übernachtung in einem der unterirdischen Hotels – fraglos eine ganz besondere Erfahrung. Wir beraten Sie gerne.