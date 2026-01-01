Four Seasons Resort The Nam Hai
Hoi An
Beschreibung
Einleitung
Drei Infinity-Pools bilden das Zentrum der Anlage und bieten herrliche Meersicht. Der «Family Pool» wird im Winter beheizt, während der 50-Meter-Lap-Pool und der «Olympic Pool» zum Bahnenziehen und Entspannen einladen. Für aktive Gäste stehen Wassersport, Fitness, drei Tennisplätze, ein Basketballplatz, Pickleball, Paddle, Tischtennis und Billard zur Verfügung. Zwei 18-Loch-Golfplätze befinden sich in der Nähe. Im «Heart of the Earth Spa» erwarten Sie Behandlungen nach vietnamesischen Zen-Traditionen, inklusive einzigartiger Klangschalen-Rituale. Für Kinder steht der «Chuon Chuon Kids Club» mit täglichem Programm bereit, und die «The Nam Hai Cooking Academy» bietet täglich Kochkurse an.
Lage
Das Resort liegt direkt am feinsandigen, einen Kilometer langen Ha My Strand, 15 Fahrminuten vom Unesco Welterbe Hoi An und 30 Fahrminuten vom internationalen Flughafen Danang entfernt. In der unmittelbaren Umgebung gibt es keine Restaurants.
Angebot
Lassen Sie sich in einem der drei Restaurants verwöhnen. Das «Café Nam Hai» bietet indische Spezialitäten in elegantem Ambiente, «Lá Sen» präsentiert zeitgenössische vietnamesische Küche und «NAYUU» lädt zu einem japanischen Omakase-Erlebnis ein. An der «Sol & Sao» geniessen Sie tagsüber Kaffee und Glacé, abends Sherry-Cocktails und vietnamesische Tapas. Auf Wunsch lässt sich auch ein romantisches Abendessen am Strand oder ein privates Barbecue in der Villa arrangieren.
Zimmer
Die 100 Villen greifen die Formensprache des traditionellen vietnamesischen Gartenhauses auf: steile Ziegeldächer, offene Holzkonstruktionen und grosszügige Terrassen. Die Innenräume sind hell, klar und modern gehalten, mit natürlichen Materialien und elegantem Weiss als Grundton. Verteilt über ein weitläufiges, von 4'500 Kokospalmen gesäumtes Gelände, sind alle Unterkünfte mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Espressomaschine und Wasserkocher, Safe sowie Föhn ausgestattet.
und 4. Strandreihe gelegen.
Die 100 Villen greifen die Formensprache des traditionellen vietnamesischen Gartenhauses auf: steile Ziegeldächer, offene Holzkonstruktionen und grosszügige Terrassen. Die Innenräume sind hell, klar und modern gehalten, mit natürlichen Materialien und elegantem Weiss als Grundton. Verteilt über ein weitläufiges, von 4'500 Kokospalmen gesäumtes Gelände, sind alle Unterkünfte mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Espressomaschine und Wasserkocher, Safe sowie Föhn ausgestattet.
Garden View One Bedroom Villa (32): 87 m² grosse Villa mit privater Terrasse, Aussendusche und Blick in die tropische Gartenanlage.
Ocean View One Bedroom Villa (12): Gleich wie Garden View One Bedroom Villa, nur ein paar Schritte vom Strand entfernt, mit eingeschränkter Meersicht in 2., 3.
und 4. Strandreihe gelegen.
Beachfront One Bedroom Villa (8): Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch in erster Strandreihe mit direktem Zugang zum Strand.
Family Villa (8): 108 m² gross, gleich wie Garden View One Bedroom Villa, jedoch mit einem zusätzlichen Kinderzimmer en suite, ausgestattet mit Sofabett, Schreibtisch, Fernseher und Spielkonsole.
Ocean View One Bedroom Pool Villa (11): 250 m² grosse Villa mit privatem, beheizten Infinity-Pool, einem separaten Wohn- und Esszimmergebäude sowie Meerblick. Zusätzlich persönlicher Butler-Service.
ab CHF 408.– / pro Person
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