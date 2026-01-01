Die 100 Villen greifen die Formensprache des traditionellen vietnamesischen Gartenhauses auf: steile Ziegeldächer, offene Holzkonstruktionen und grosszügige Terrassen. Die Innenräume sind hell, klar und modern gehalten, mit natürlichen Materialien und elegantem Weiss als Grundton. Verteilt über ein weitläufiges, von 4'500 Kokospalmen gesäumtes Gelände, sind alle Unterkünfte mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Espressomaschine und Wasserkocher, Safe sowie Föhn ausgestattet.

Garden View One Bedroom Villa (32): 87 m² grosse Villa mit privater Terrasse, Aussendusche und Blick in die tropische Gartenanlage.

Ocean View One Bedroom Villa (12): Gleich wie Garden View One Bedroom Villa, nur ein paar Schritte vom Strand entfernt, mit eingeschränkter Meersicht in 2., 3.

und 4. Strandreihe gelegen.

Beachfront One Bedroom Villa (8): Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch in erster Strandreihe mit direktem Zugang zum Strand.

Family Villa (8): 108 m² gross, gleich wie Garden View One Bedroom Villa, jedoch mit einem zusätzlichen Kinderzimmer en suite, ausgestattet mit Sofabett, Schreibtisch, Fernseher und Spielkonsole.

Ocean View One Bedroom Pool Villa (11): 250 m² grosse Villa mit privatem, beheizten Infinity-Pool, einem separaten Wohn- und Esszimmergebäude sowie Meerblick. Zusätzlich persönlicher Butler-Service.