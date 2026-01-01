Beschreibung

Einleitung Outdoor Rooftop Infinity-Pool, Fitness, privater Hotelstrand, kostenfreier Fahrradverleih, Kochkurse. Vor Ort können verschiedene Ausflüge oder Kulturangebote gebucht werden. Das Ozone Spa bietet vier Behandlungszimmer und ein Dampfbad.

Lage Am Thu Bon Fluss in Hoi An gelegen. Fahrzeit zum Flughafen Danang ca. 50 Minuten. Der private Beach Club am An Bang Strand wird mit einem Shuttle-Service bedient.

Angebot Das Traders Waterfront Restaurant bietet eine klassisch vietnamesische und eine internationale Küche. In unmittelbarer Umgebung gibt es eine grosse Auswahl lokaler Restaurants.