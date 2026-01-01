Little Riverside
Hoi An
Beschreibung
Einleitung
Outdoor Rooftop Infinity-Pool, Fitness, privater Hotelstrand, kostenfreier Fahrradverleih, Kochkurse. Vor Ort können verschiedene Ausflüge oder Kulturangebote gebucht werden. Das Ozone Spa bietet vier Behandlungszimmer und ein Dampfbad.
Lage
Am Thu Bon Fluss in Hoi An gelegen. Fahrzeit zum Flughafen Danang ca. 50 Minuten. Der private Beach Club am An Bang Strand wird mit einem Shuttle-Service bedient.
Angebot
Das Traders Waterfront Restaurant bietet eine klassisch vietnamesische und eine internationale Küche. In unmittelbarer Umgebung gibt es eine grosse Auswahl lokaler Restaurants.
Zimmer
Jedes der im traditionellen Hoi An Design eingerichteten Zimmer ist ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, Föhn, Safe, Minibar, Kaffee-/Teekocher. Vom Balkon der Little Suites Town blickt man auf das Stadtbild und vom Balkon der Little Suites River auf den Thu Bon Fluss.
ab CHF 65.– / pro Person
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