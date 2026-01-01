Beschreibung

Einleitung Der 55 Meter lange Infinity-Pool lädt zum ausgedehnten Schwimmen und Entspannen ein. Nur wenige Schritte entfernt wartet der flach abfallende Strand mit feinem, weissem Sand, Liegestühlen und Sonnenschirmen. Im «Ngoc Linh Spa» erwartet Sie ein vielfältiges Massage- und Behandlungsangebot, das von vietnamesischen Wellness-Traditionen inspiriert ist und durch eine Himalaya-Salzstein-Sauna, Dampfbad und Eisbad ergänzt wird. Täglich werden kostenlose Kurse in Yoga und Tai Chi angeboten, ein Fitness steht ebenfalls zur Verfügung. Familien mit Kindern profitieren zudem von einem Kids Club. Kostenlose Velos, ein Pickleball-Court und ein vielfältiges Ausflugsangebot in die Umgebung runden das Programm ab.

Lage Das Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness liegt abseits des touristischen Trubels an der naturbelassenen Binh Minh Küste, südlich von Hoi An. Die Umgebung ist ländlich und ruhig – wer echte Erholung sucht, ist hier genau richtig. Ein nahegelegenes Fischerdorf mit kleinem Markt lässt sich zu Fuss erkunden und gibt einen authentischen Einblick in den lokalen Alltag. Die Unesco-Altstadt von Hoi An ist bequem per kostenlosem Shuttle in rund 30 Fahrminuten erreichbar. Der internationale Flughafen Da Nang ist 75 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das «Binh Minh Restaurant» mit seinen eleganten schwarz-weissen Indochina-Interieurs ist das kulinarische Herzstück des Resorts und vereint vietnamesische Spezialitäten mit internationalen Gerichten. Besonders beliebt ist das wöchentliche Seafood-BBQ-Abendessen, bei dem frische Meeresfrüchte vom nahe gelegenen Fischmarkt auf den Grill kommen. Den Sundowner geniesst man am schönsten in der «Cham Beach Bar» mit Blick aufs Meer, während die «Pool Bar» am Infinity-Pool für Erfrischungen zwischendurch sorgt. Eine Etage höher lädt die «Rooftop Bar» mit weitem Meerespanorama zum entspannten Ausklang des Abends ein.