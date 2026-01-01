Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness
Hoi An
Beschreibung
Einleitung
Der 55 Meter lange Infinity-Pool lädt zum ausgedehnten Schwimmen und Entspannen ein. Nur wenige Schritte entfernt wartet der flach abfallende Strand mit feinem, weissem Sand, Liegestühlen und Sonnenschirmen. Im «Ngoc Linh Spa» erwartet Sie ein vielfältiges Massage- und Behandlungsangebot, das von vietnamesischen Wellness-Traditionen inspiriert ist und durch eine Himalaya-Salzstein-Sauna, Dampfbad und Eisbad ergänzt wird. Täglich werden kostenlose Kurse in Yoga und Tai Chi angeboten, ein Fitness steht ebenfalls zur Verfügung. Familien mit Kindern profitieren zudem von einem Kids Club. Kostenlose Velos, ein Pickleball-Court und ein vielfältiges Ausflugsangebot in die Umgebung runden das Programm ab.
Lage
Das Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness liegt abseits des touristischen Trubels an der naturbelassenen Binh Minh Küste, südlich von Hoi An. Die Umgebung ist ländlich und ruhig – wer echte Erholung sucht, ist hier genau richtig. Ein nahegelegenes Fischerdorf mit kleinem Markt lässt sich zu Fuss erkunden und gibt einen authentischen Einblick in den lokalen Alltag. Die Unesco-Altstadt von Hoi An ist bequem per kostenlosem Shuttle in rund 30 Fahrminuten erreichbar. Der internationale Flughafen Da Nang ist 75 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das «Binh Minh Restaurant» mit seinen eleganten schwarz-weissen Indochina-Interieurs ist das kulinarische Herzstück des Resorts und vereint vietnamesische Spezialitäten mit internationalen Gerichten. Besonders beliebt ist das wöchentliche Seafood-BBQ-Abendessen, bei dem frische Meeresfrüchte vom nahe gelegenen Fischmarkt auf den Grill kommen. Den Sundowner geniesst man am schönsten in der «Cham Beach Bar» mit Blick aufs Meer, während die «Pool Bar» am Infinity-Pool für Erfrischungen zwischendurch sorgt. Eine Etage höher lädt die «Rooftop Bar» mit weitem Meerespanorama zum entspannten Ausklang des Abends ein.
Zimmer
Die 137 Zimmer, Suiten und Bungalows sind von der traditionellen Holzarchitektur Hoi Ans inspiriert und verbinden warme Naturmaterialien mit zeitgemässem Komfort. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Kühlschrank, Tee- und Kaffeekocher, Safe sowie Föhn ausgestattet.
Deluxe (42): 51 m² gross, mit Balkon und Gartenblick, im Parterre oder ersten Etage des Hauptgebäudes gelegen.
Tropical Deluxe (20): Gleich gross und gleiche Ausstattung wie Deluxe, jedoch auf der zweiten Etage gelegen.
Ocean Deluxe (24): Gleich gross und gleiche Ausstattung wie Deluxe, jedoch mit Meerblick.
Family Suite (4): 57 m² grosse, doppelstöckige Suite mit Balkon und Meerblick, ideal für Familien.
Sky Ocean Deluxe (4): 80 m² gross, auf der obersten Etage des Hauptgebäudes mit weitem Panoramablick aufs Meer.
Indochine (28): 80 m² grosse Zimmer im Indochina-Stil in separaten zweistöckigen Gebäuden im weitläufigen Garten, mit grosszügiger Terrasse.
Beachside Bungalow (13): 98 m² grosse Bungalows mit Meerblick, Aussendusche und nur wenige Schritte vom Strand entfernt.
Deluxe (42): 51 m² gross, mit Balkon und Gartenblick, im Parterre oder ersten Etage des Hauptgebäudes gelegen.
Tropical Deluxe (20): Gleich gross und gleiche Ausstattung wie Deluxe, jedoch auf der zweiten Etage gelegen.
Ocean Deluxe (24): Gleich gross und gleiche Ausstattung wie Deluxe, jedoch mit Meerblick.
Family Suite (4): 57 m² grosse, doppelstöckige Suite mit Balkon und Meerblick, ideal für Familien.
Sky Ocean Deluxe (4): 80 m² gross, auf der obersten Etage des Hauptgebäudes mit weitem Panoramablick aufs Meer.
Indochine (28): 80 m² grosse Zimmer im Indochina-Stil in separaten zweistöckigen Gebäuden im weitläufigen Garten, mit grosszügiger Terrasse.
Beachside Bungalow (13): 98 m² grosse Bungalows mit Meerblick, Aussendusche und nur wenige Schritte vom Strand entfernt.
ab CHF 70.– / pro Person
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