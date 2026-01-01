Beschreibung

Einleitung Das Hotel verfügt über zwei Swimmingpools. Für Erholung sorgt zudem das «Aira Spa» mit einer Auswahl an traditionellen Massagen und Wellness-Anwendungen. Direkt am rund 100 Meter entfernten Sandstrand können Gäste auf Liegestühlen entspannen. Ausflüge wie Fahrradtouren, Kochkurse oder Bootsfahrten auf dem Thu Bon River lassen sich direkt vor Ort arrangieren.

Lage Das Mittelklassehotel liegt in einer ruhigen Nachbarschaft, nur wenige Schritte vom An Bang Beach entfernt. In der unmittelbaren Umgebung gibt es zahlreiche lokale Restaurants, Bars und Beach Clubs. Das historische Zentrum von Hoi An ist in 15 Fahrminuten erreichbar, der Flughafen von Danang in rund 45 Minuten.

Angebot Im «Aira An Bang Garden Restaurant & Bar», das idyllisch im Garten liegt, werden vietnamesische und internationale Spezialitäten serviert, die aus frischen, regionalen Zutaten zubereitet werden.