Boutique Hoi An Resort
Hoi An
Beschreibung
Einleitung
Die wunderschöne, gepflegte Gartenanlage und der grosszügige Swimmingpool sind das Herzstück des Hotels und laden zum Entspannen und Verweilen ein. Im Spa geniessen Sie wohltuende Massagen. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Fitnesscenter und ein Dampfbad. Zudem bietet das Hotel Kochkurse und diverse Ausflugsmöglichkeiten an.
Lage
Das Resort liegt direkt am langgezogenen Sandstrand von Hoi An. Das charmante Kolonialstädtchen Hoi An erreichen Sie in rund 10 Fahrminuten. Die Fahrzeit zum Flughafen in Danang beträgt rund 35 Minuten. Das Hotel bietet zudem einen Shuttlebus nach Hoi An an (gegen Gebühr).
Angebot
Das «Le Café» Restaurant verwöhnt Sie ganztags mit internationalen und vietnamesischen Köstlichkeiten. An der Pool Bar und der Beach Bar geniessen Sie erfrischende Drinks oder Snacks für zwischendurch. Lounge Bar in der Lobby.
Zimmer
Das Hotel besteht aus insgesamt 112 Zimmern und Villen. Alle Zimmer sind hell, gradlinig und mit kolonialen Stilelementen dekoriert und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Zu den Annehmlichkeiten jedes Zimmers gehören eine Klimaanlage, Telefon, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Badezimmer mit Dusche.
Das Hotel besteht aus insgesamt 112 Zimmern und Villen. Alle Zimmer sind hell, gradlinig und mit kolonialen Stilelementen dekoriert und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Zu den Annehmlichkeiten jedes Zimmers gehören eine Klimaanlage, Telefon, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Superior (48): Die 40 m² grossen Zimmer (inkl. Aussenfläche) blicken auf den Garten und den Pool. Alle sind im vierstöckigen Hauptgebäude untergebracht, das einem prächtigen Kolonialbau nachempfunden wurde.
Badezimmer mit Dusche.
Deluxe (20): 41 m² gross (inkl. Aussenfläche), im neueren, mehrstöckigen Gebäude gelegen, das sich neben dem Hauptgebäude befindet. Bad mit Badewanne und sep. Dusche.
Premier Deluxe (32): Gleich wie Deluxe, in zweistöckigen Reihenbungalows im Garten verteilt.
Boutique Deluxe (8): Die 42 m² grossen Bungalows liegen näher am Strand und verfügen zusätzlich über einen 14 m² grossen Aussenbereich. Badezimmer mit Dusche.
Beach Villa (2): Diese wunderschön und grosszügig gestalteten Villen verfügen über zwei Schlafzimmer mit je einem Badezimmer sowie einem Wohnzimmer. Die Wohnfläche beträgt 97 m². Dazu kommt ein 31 m² grosser Aussenbereich. Von Ihrer privaten Villa sind es nur wenige Schritte bis zum Strand.
ab CHF 90.– / pro Person
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