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Boutique Hoi An Resort

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Hoi An

Charmantes, kleineres Erstklassresort, das durch aufmerksames Personal, die schöne Gartenanlage und die perfekte Lage überzeugt. Hier lassen sich Bade- und Stadtferien ideal kombinieren.

Beschreibung

Einleitung
Die wunderschöne, gepflegte Gar­ten­­anlage und der grosszügige Swim­ming­pool sind das Herz­stück des Hotels und laden zum Entspannen und Ver­weilen ein. Im Spa geniessen Sie wohltuende Massagen. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Fitness­center und ein Dampfbad. Zudem bietet das Hotel Koch­kurse und diverse Ausflugsmöglichkeiten an.
Lage
Das Resort liegt direkt am langgezogenen Sandstrand von Hoi An. Das charmante Kolonialstädtchen Hoi An erreichen Sie in rund 10 Fahrminuten. Die Fahrzeit zum Flug­hafen in Danang beträgt rund 35 Minuten. Das Hotel bietet zudem einen Shuttlebus nach Hoi An an (gegen Gebühr).
Angebot
Das «Le Café» Restaurant verwöhnt Sie ganztags mit internationalen und vietnamesischen Köst­lich­­keiten. An der Pool Bar und der Beach Bar geniessen Sie erfrischende Drinks oder Snacks für zwischendurch. Loun­ge Bar in der Lobby.
Zimmer

Das Hotel besteht aus insgesamt 112 Zimmern und Villen. Alle Zimmer sind hell, gradlinig und mit kolonialen Stilelementen dekoriert und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Zu den Annehmlich­keiten jedes Zim­mers gehören eine Klima­anlage, Telefon, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn.
Superior (48): Die 40 m² grossen Zimmer (inkl. Aus­sen­fläche) blicken auf den Garten und den Pool. Alle sind im vierstöckigen Haupt­gebäude untergebracht, das einem präch­tigen Kolo­n­ial­bau nach­empfunden wurde.

Badezimmer mit Dusche.
Deluxe (20): 41 m² gross (inkl. Aussenfläche), im neueren, mehrstöckigen Gebäude gelegen, das sich neben dem Haupt­gebäude befindet. Bad mit Badewanne und sep. Dusche.
Premier Deluxe (32): Gleich wie Deluxe, in zweistöckigen Reihen­bungalows im Garten verteilt.
Boutique Deluxe (8): Die 42 m² grossen Bungalows liegen näher am Strand und verfügen zusätzlich über einen 14 m² grossen Aussenbereich. Badezimmer mit Dusche.
Beach Villa (2): Diese wunderschön und grosszügig gestalteten Villen verfügen über zwei Schlafzimmer mit je einem Badezimmer sowie einem Wohnzimmer. Die Wohnfläche beträgt 97 m². Dazu kommt ein 31 m² grosser Aus­sen­bereich. Von Ihrer privaten Villa sind es nur wenige Schritte bis zum Strand.

ab CHF 90.– / pro Person

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