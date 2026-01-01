Das Hotel besteht aus insgesamt 112 Zimmern und Villen. Alle Zimmer sind hell, gradlinig und mit kolonialen Stilelementen dekoriert und verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Zu den Annehmlich­keiten jedes Zim­mers gehören eine Klima­anlage, Telefon, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn.

Superior (48): Die 40 m² grossen Zimmer (inkl. Aus­sen­fläche) blicken auf den Garten und den Pool. Alle sind im vierstöckigen Haupt­gebäude untergebracht, das einem präch­tigen Kolo­n­ial­bau nach­empfunden wurde.

Badezimmer mit Dusche.

Deluxe (20): 41 m² gross (inkl. Aussenfläche), im neueren, mehrstöckigen Gebäude gelegen, das sich neben dem Haupt­gebäude befindet. Bad mit Badewanne und sep. Dusche.

Premier Deluxe (32): Gleich wie Deluxe, in zweistöckigen Reihen­bungalows im Garten verteilt.

Boutique Deluxe (8): Die 42 m² grossen Bungalows liegen näher am Strand und verfügen zusätzlich über einen 14 m² grossen Aussenbereich. Badezimmer mit Dusche.

Beach Villa (2): Diese wunderschön und grosszügig gestalteten Villen verfügen über zwei Schlafzimmer mit je einem Badezimmer sowie einem Wohnzimmer. Die Wohnfläche beträgt 97 m². Dazu kommt ein 31 m² grosser Aus­sen­bereich. Von Ihrer privaten Villa sind es nur wenige Schritte bis zum Strand.