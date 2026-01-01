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Anantara Hoi An Resort

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Hoi An

Stilvolles Hotel mit exquisitem Essen, grossem Spa-Angebot und schöner Gartenanlage. Ideal für Gäste, die neben dem Besichtigungsprogramm in Hoi An auch das Hotel geniessen wollen.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Swim­ming­pool im Gar­ten. Tägliche Yoga Lektio­nen und schönes Spa mit zahlreichen Massa­gen und Spa-Anwendungen. Kleines Fitness. Es werden Kochkurse angeboten. Den Hotel­gästen stehen Fahr­räder gratis zur Verfügung, um das hübsche Kolo­nialstädtchen zu erkunden.
Lage
Im französischen Kolonialviertel gelegen, nur durch eine kleine Strasse vom Thu Bon Fluss getrennt und von einem üppigen Garten umgeben. In 5 Minuten erreichen Sie zu Fuss den geschäftigen Markt.
Angebot
Das Restaurant «Lanterns» überzeugt nicht nur durch sein kulinarisches Angebot, sondern bietet auch herrliche Fluss­­­sicht. «Hoi An Riverside» mit hübscher Terrasse sowie Poolbar mit Snacks. Im «Art Space» erwarten Sie kreative, moderne Gerichte in entspannter Atmosphäre, ideal für einen leichten Lunch oder einen gemütlichen Abend.
Zimmer
Die 92 geschmackvoll eingerichteten Zimmer und Suiten befinden sich in 2- bis 3-stöckigen Stadthäusern und sind im tropischen Garten verteilt. Sie sind allesamt edel eingerichtet mit Klima­anlage, Decken­ventilator, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Minibar, Espresso­maschine, Kaf­fee-/Teekocher, Safe, Föhn so­wie Dusche. Alle Zimmer verfügen über eine Sitzecke mit Sofa.
Deluxe Balcony (48): 36 m² gross, mit Bal­kon, Tagesbetten und Gartenblick.
Deluxe Garden View Suite (26): 42 m² gross, im Parterre gelegen mit Veranda, Tages­betten und Zugang zum Garten. Die Suiten verfügen über eine im Boden versenkte Bade­­wanne.
ab CHF 185.– / pro Person

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