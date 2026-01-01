Beschreibung

Einleitung Grosser Swim­ming­pool im Gar­ten. Tägliche Yoga Lektio­nen und schönes Spa mit zahlreichen Massa­gen und Spa-Anwendungen. Kleines Fitness. Es werden Kochkurse angeboten. Den Hotel­gästen stehen Fahr­räder gratis zur Verfügung, um das hübsche Kolo­nialstädtchen zu erkunden.

Lage Im französischen Kolonialviertel gelegen, nur durch eine kleine Strasse vom Thu Bon Fluss getrennt und von einem üppigen Garten umgeben. In 5 Minuten erreichen Sie zu Fuss den geschäftigen Markt.

Angebot Das Restaurant «Lanterns» überzeugt nicht nur durch sein kulinarisches Angebot, sondern bietet auch herrliche Fluss­­­sicht. «Hoi An Riverside» mit hübscher Terrasse sowie Poolbar mit Snacks. Im «Art Space» erwarten Sie kreative, moderne Gerichte in entspannter Atmosphäre, ideal für einen leichten Lunch oder einen gemütlichen Abend.