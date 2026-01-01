Anantara Hoi An Resort
Hoi An
Beschreibung
Einleitung
Grosser Swimmingpool im Garten. Tägliche Yoga Lektionen und schönes Spa mit zahlreichen Massagen und Spa-Anwendungen. Kleines Fitness. Es werden Kochkurse angeboten. Den Hotelgästen stehen Fahrräder gratis zur Verfügung, um das hübsche Kolonialstädtchen zu erkunden.
Lage
Im französischen Kolonialviertel gelegen, nur durch eine kleine Strasse vom Thu Bon Fluss getrennt und von einem üppigen Garten umgeben. In 5 Minuten erreichen Sie zu Fuss den geschäftigen Markt.
Angebot
Das Restaurant «Lanterns» überzeugt nicht nur durch sein kulinarisches Angebot, sondern bietet auch herrliche Flusssicht. «Hoi An Riverside» mit hübscher Terrasse sowie Poolbar mit Snacks. Im «Art Space» erwarten Sie kreative, moderne Gerichte in entspannter Atmosphäre, ideal für einen leichten Lunch oder einen gemütlichen Abend.
Zimmer
Die 92 geschmackvoll eingerichteten Zimmer und Suiten befinden sich in 2- bis 3-stöckigen Stadthäusern und sind im tropischen Garten verteilt. Sie sind allesamt edel eingerichtet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Espressomaschine, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn sowie Dusche. Alle Zimmer verfügen über eine Sitzecke mit Sofa.
Deluxe Balcony (48): 36 m² gross, mit Balkon, Tagesbetten und Gartenblick.
Deluxe Garden View Suite (26): 42 m² gross, im Parterre gelegen mit Veranda, Tagesbetten und Zugang zum Garten. Die Suiten verfügen über eine im Boden versenkte Badewanne.
Deluxe Balcony (48): 36 m² gross, mit Balkon, Tagesbetten und Gartenblick.
Deluxe Garden View Suite (26): 42 m² gross, im Parterre gelegen mit Veranda, Tagesbetten und Zugang zum Garten. Die Suiten verfügen über eine im Boden versenkte Badewanne.
ab CHF 185.– / pro Person
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