Ein besonderes Highlight ist das «All Day Breakfast», das es den Gästen erlaubt, ihr Frühstück ganz nach individuellem Rhythmus zu geniessen – sei es früh am Morgen, zur Mittagszeit oder als später Brunch. Das Restaurant «The Merchant» bietet ganztägig à-la-carte-Service mit herrlichem Blick auf den Fluss. Direkt am Swimmingpool gelegen, lädt das Restaurant «The Fisherman» zu frischem Seafood und leichten Snacks in entspannter Atmosphäre ein.

Für ein besonderes Abenderlebnis empfiehlt sich eine Fahrt auf «The Merchant», dem eleganten Flussschiff des Hauses: Bei Sundowner-Cocktails und einem vietnamesischen Buffet mit Live-BBQ gleitet man den Thu Bon River entlang und erlebt Hoi An aus einer ganz neuen Perspektive.