Namia River Retreat
Hoi An
Beschreibung
Einleitung
Das tägliche Inklusivprogramm im Namia River Retreat macht jeden Aufenthalt zu einer ganzheitlichen Erfahrung. Herzstück ist die exklusive «Wellness Journey» mit 30-minütigem Kräuterhammam und einer 60-minütigen traditionellen Spa-Anwendung – pro Person und pro Nacht inklusive. Ergänzt wird das Angebot durch tägliche Aktivitäten wie geführte Bamboo Bike Touren, Stand-Up-Paddeln oder eine abendliche Fahrt auf dem Resort-eigenen Boot. Der grosse Swimmingpool mit Flussblick lädt zum Verweilen ein. Der Spa «Lumina» begeistert mit acht Kräuterhammams, zehn Behandlungsräumen, Yoga-Studio, Sauna, Kaltwasserbecken und zwei traditionellen Apotheken. Ein modernes Fitness sowie Spielzonen für Kinder runden das vielfältige Freizeitangebot ab.
Lage
Das Retreat liegt auf einer kleinen Insel mitten im Thu Bon Fluss inmitten der Natur. Die Altstadt von Hoi An ist bequem in nur zehn Minuten per Shuttleboot erreichbar, alternativ in 15 Minuten mit dem Bambusvelo oder in rund 30 Minuten zu Fuss. Der internationale Flughafen von Danang liegt etwa 50 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Ein besonderes Highlight ist das «All Day Breakfast», das es den Gästen erlaubt, ihr Frühstück ganz nach individuellem Rhythmus zu geniessen – sei es früh am Morgen, zur Mittagszeit oder als später Brunch. Das Restaurant «The Merchant» bietet ganztägig à-la-carte-Service mit herrlichem Blick auf den Fluss. Direkt am Swimmingpool gelegen, lädt das Restaurant «The Fisherman» zu frischem Seafood und leichten Snacks in entspannter Atmosphäre ein.
Für ein besonderes Abenderlebnis empfiehlt sich eine Fahrt auf «The Merchant», dem eleganten Flussschiff des Hauses: Bei Sundowner-Cocktails und einem vietnamesischen Buffet mit Live-BBQ gleitet man den Thu Bon River entlang und erlebt Hoi An aus einer ganz neuen Perspektive.
Zimmer
Die 60 stilvollen Villen verteilen sich harmonisch auf der Flussinsel. Jede Villa verfügt über einen privaten Swimmingpool, eine Terrasse mit Sonnenliegen sowie ein elegantes Badezimmer mit separater Regendusche und eingelassener Badewanne. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, gratis Internetzugang, Minibar inklusive (alkoholfrei, täglich aufgefüllt), Safe, Kaffee-/Teekocher, Föhn sowie ein Bambusvelo.
Nipa Pool Villa (26): 148 m² grosse Villa mit Blick auf die üppigen Nipa-Palmen
River Pool Villa (27): Ebenso 148 m² gross und identisch ausgestattet wie die Nipa Pool Villa, jedoch mit direktem Blick auf den Thu Bon Fluss
Nipa Pool Villa (26): 148 m² grosse Villa mit Blick auf die üppigen Nipa-Palmen
River Pool Villa (27): Ebenso 148 m² gross und identisch ausgestattet wie die Nipa Pool Villa, jedoch mit direktem Blick auf den Thu Bon Fluss
ab CHF 274.– / pro Person
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