Phuket Reisen

Sehenswürdigkeiten Phukets

Neben den traumhaften Stränden gibt es auf Phuket viele Sehenswürdigkeiten, die auf ihre Entdeckung warten. Der Tempel Wat Phra Thong ist besonders farbenprächtig und lädt Gäste ein, die dort befindliche goldene Buddha-Statue zu besuchen. Besucher erfahren hier zudem vieles über die Geschichte des Tempels und des Buddhismus. Im Nationalpark Khao Phra Thayu erleben Sie gewaltige Wasserfälle und eine traumhafte Flora und Fauna. Besuchen Sie die Gibbon-Affen-Station und das Talang National Museum, das viele Informationen über die Inselbewohner bietet. Informationen über Kultur erhalten Sie im Dorf der Meeres-Zigeuner oder besuchen Sie auf der Höhe von Kata die Statue des Big-Buddha. Im Shell-Museum erleben Sie eine der weltweit grössten Muschelsammlungen.

Strände

Der Patong Beach zählt zur berühmtesten und gleichzeitig berüchtigtsten Region der Insel. Die Bangla Road, die auch Patong Walking Street genannt wird, ist Vergnügungsmeile für Partyhungrige aus aller Welt. Hunderte von Clubs und Bars, die die ganze Nacht geöffnet sind, bieten Party rund um die Uhr. Der Patong-Strand ist daher nicht unbedingt empfehlenswert, weshalb wir Ihnen raten, ein Hotel an einem ruhigeren Strand auszuwählen.

Der Bangtao Beach ist der längste Strand Phukets. Hier befindet sich auch die Laguna Phuket mit Hotels wie dem Bnyan Tree, Dusit Thani, Angsana, Outrigger Resort und Mövenpick. Suchen Sie eine luxuriöse Unterkunft sowie gepflegte Bars und Boutiquen, dann liegen Sie hier richtig.

Der Kamala Beach ist durch den Fantasea Park mit seiner Show mit Elefanten, Akrobaten, Spielen und Geschäften bekannt. Gäste finden hier angesagte Clubs wie das Cafe del Mar oder HQ. Hier befinden sich viele beliebte Hotels, die sich auch für Familien mit Kindern eignen.

Der Karon Beach besticht durch seinen langen Strand. Hier befinden sich mit dem Centara Grand und dem Mövenpick zwei gute Hotels. Der Kata Noi Beach besitzt eine traumhafte Bucht mit der vorgelagerten Insel Koh Pu. Familien finden hier Ruhe und ein grosses Angebot an Hotels, Restaurants, aber auch des Nachtlebens. Der Ao San Beach teilt sich in drei Buchten auf. Er befindet sich an der Südspitze Phukets. Der schwer zu findende Banana Bay befindet sich auf dem Weg zum Flughafen und besticht durch seinen flachen Strand und einem Restaurant.

Der Laem Ka Strand bietet Gästen mit seinem 200 Meter breiten Strandabschnitt mit feinem, hellem Sandstrand hervorragende Voraussetzungen für Badeferien. Ganz in der Nähe befindet sich der südlichste Punkt Phukets, das Promthep Cape.

Allgemeines

Phuket befindet sich im Süden Thailands in der Andamanensee und ist mit 50 Kilometern Länge und 22 Kilometern Breite die grösste Insel Thailands. Die meisten Gäste reisen direkt aus der Schweiz über Bangkok, Singapur, Dubai oder Doha an. Phuket ist vom Festland über eine Brücke erreichbar. Die beste Reisezeit für Ferien ist in den Monaten November bis April und das Klima ist ganzjährig tropisch bei Temperaturen um 30 Grad. Ihren Aufenthalt auf Phuket können Sie mit Khao Lak oder einer der Nachbarinseln verbinden. Sie erreichen auch den Unterwasser-Nationalpark Koh Surin und die Phang Nga Bucht. Zahlreiche Inlandsflüge ermöglichen Kombinationen mit weiteren Reisezielen in Nordthailand. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen Ihre individuelle Reise zusammenstellen.