Beschreibung

Einleitung Im Zentrum der Anlage und nahe am 300 m langen Privatstrand befindet sich der grosse, ovale Swimmingpool mit Poolbar. Grosses Massageangebot im «Paradee Spa». Fitnesscenter, Kajak, Wind­surfen, Schnorcheln und Tauchen.

Lage Am 300 m langen, flachabfallenden Sandstrand im Süden von Ko Samed gelegen. Es befinden sich keine Restau­rants oder Unterhaltungsmöglichkeiten in der Nähe des Hotels. Überfahrt nach Ban Phe mit dem hoteleigenen Speed­boot in 20–30 Minuten. Gesamte Transferzeit zum Flughafen Bangkok ca. 3½ bis 4 Stunden.

Angebot Im Restaurant geniessen Sie einen schönen Blick auf den Strand und das Meer und werden mit internationalen und thailändischen Gerichten verwöhnt. Die Poolbar serviert erfrischende Getränke und feine Cocktails. Auf der anderen Seite der Landzunge befindet sich die gemütliche «Sunset Bar» mit grosser Terrasse, wo man den Sonnen­unter­gang bei einem Glas Wein oder einem kühlen Bier mit erleben kann.