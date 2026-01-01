Paradee
Ko Samed
Beschreibung
Einleitung
Im Zentrum der Anlage und nahe am 300 m langen Privatstrand befindet sich der grosse, ovale Swimmingpool mit Poolbar. Grosses Massageangebot im «Paradee Spa». Fitnesscenter, Kajak, Windsurfen, Schnorcheln und Tauchen.
Lage
Am 300 m langen, flachabfallenden Sandstrand im Süden von Ko Samed gelegen. Es befinden sich keine Restaurants oder Unterhaltungsmöglichkeiten in der Nähe des Hotels. Überfahrt nach Ban Phe mit dem hoteleigenen Speedboot in 20–30 Minuten. Gesamte Transferzeit zum Flughafen Bangkok ca. 3½ bis 4 Stunden.
Angebot
Im Restaurant geniessen Sie einen schönen Blick auf den Strand und das Meer und werden mit internationalen und thailändischen Gerichten verwöhnt. Die Poolbar serviert erfrischende Getränke und feine Cocktails. Auf der anderen Seite der Landzunge befindet sich die gemütliche «Sunset Bar» mit grosser Terrasse, wo man den Sonnenuntergang bei einem Glas Wein oder einem kühlen Bier mit erleben kann.
Zimmer
Mit Holz und Rattan ausgestattete, komfortable Villen. Alle Zimmer haben eine eigene Terrasse, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Stereoanlage, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Garden Villa (10): 100 m² Wohnfläche mit grossem Badezimmer mit Bad und openair Dusche. Sechs Garden Villen teilen sich einen eigenen Swimmingpool im Garten. (kann als Kundenwunsch angegeben werden).
Garden Pool Villa (16): Luxuriöse, freistehende Villen mit eigenem Swimmingpool mit Jacuzzi (10 m²). Grosses Badezimmer mit Dusche und Badewanne (teilweise im Freien).
Beach Front Pool Villa (13): Exklusive Villen direkt am Strand, gleiche Ausstattung wie Garden Pool Villen.
Garden Villa (10): 100 m² Wohnfläche mit grossem Badezimmer mit Bad und openair Dusche. Sechs Garden Villen teilen sich einen eigenen Swimmingpool im Garten. (kann als Kundenwunsch angegeben werden).
Garden Pool Villa (16): Luxuriöse, freistehende Villen mit eigenem Swimmingpool mit Jacuzzi (10 m²). Grosses Badezimmer mit Dusche und Badewanne (teilweise im Freien).
Beach Front Pool Villa (13): Exklusive Villen direkt am Strand, gleiche Ausstattung wie Garden Pool Villen.
ab CHF 138.– / pro Person
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