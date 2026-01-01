Le Vimarn Cottages & Spa
Ko Samed
Beschreibung
Einleitung
Herrlich angelegter Swimmingpool, Souvenirshop, grosses Spa mit umfangreichem Wellnessangebot. Zum Sportangebot zählen Beach Volleyball, Kanu, Segeln, Katamaran, Schnorcheln und Tauchen im nebenan liegenden Schwesterhotel Ao Prao Resort.
Lage
Am schönen Ao Prao Strand im Westen der Insel gelegen. Es hat zwei weitere Hotels mit Restaurants und Bars am selben Strand neben dem Hotel. Der Sai Kaew Strand mit lokalen Restaurants und Bars ist 10 Fahrminuten entfernt. Nach Ban Phe (Festland) geht es mit dem hoteleigenen Shuttleboot in ca. 30 Minuten. Von da aus erreichen Sie Bangkok in ca. 3 bis 3½ Stunden.
Angebot
Das «O» Restaurant neben dem Swimmingpool serviert italienische Köstlichkeiten inkl. feine Pizzen aus dem Holzofen. Das «Buzz» Restaurant mit Terrasse am Strand bietet eine grosse Auswahl an thailändischen Spezialitäten. Poolbar.
Zimmer
31 Cottages und Villen sind im gepflegten Garten verteilt an leichter Hanglage. Die geräumigen Bungalows fangen den Charme und die Eleganz des traditionellen thailändischen Designs ein. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Zeitgemässer, moderner Stil mit geräumigem Badezimmer und grosser Badewanne. Separate Regendusche und Sonnenliegen auf der Terrasse.
31 Cottages und Villen sind im gepflegten Garten verteilt an leichter Hanglage. Die geräumigen Bungalows fangen den Charme und die Eleganz des traditionellen thailändischen Designs ein. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Cottage Hillside (21): 45 m² grosses Cottage mit Dusche und Terrasse mit Blick auf die üppige Gartenanlage.
Premier Classic Hillside (3): 55 m² grosse Villen mit viel Privatsphäre und grosser Terrasse mit Meersicht, wo Sie den malerischen Sonnenuntergang geniessen können.
Zeitgemässer, moderner Stil mit geräumigem Badezimmer und grosser Badewanne. Separate Regendusche und Sonnenliegen auf der Terrasse.
Premier Ocean Hillside (6): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Premier Classic Hillside, Einrichtung im Thai Stil und mit grosser Badewanne auf dem Balkon.
ab CHF 99.– / pro Person
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