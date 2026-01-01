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Le Vimarn Cottages & Spa

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Ko Samed

Die Anlage, welche direkt am feinsandigen Strand liegt, strahlt viel Ruhe und Gelassenheit aus. Das freundliche Personal und das feine Essen versprechen erholsame Tage am Meer.

Beschreibung

Einleitung
Herrlich angelegter Swimming­pool, Souvenirshop, grosses Spa mit umfangreichem Wellness­an­ge­bot. Zum Sportangebot zählen Beach Volley­ball, Kanu, Segeln, Katamaran, Schnorcheln und Tau­chen im nebenan liegenden Schwester­hotel Ao Prao Resort.
Lage
Am schönen Ao Prao Strand im Westen der Insel gelegen. Es hat zwei weitere Hotels mit Restaurants und Bars am selben Strand neben dem Hotel. Der Sai Kaew Strand mit lokalen Restaurants und Bars ist 10 Fahrminuten entfernt. Nach Ban Phe (Festland) geht es mit dem hoteleigenen Shut­tle­boot in ca. 30 Minuten. Von da aus erreichen Sie Bang­­kok in ca. 3 bis 3½ Stunden.
Angebot
Das «O» Restaurant neben dem Swim­ming­pool serviert italienische Köstlich­keiten inkl. feine Pizzen aus dem Holzofen. Das «Buzz» Restaurant mit Terrasse am Strand bietet eine grosse Auswahl an thailändischen Spezialitäten. Pool­bar.
Zimmer

31 Cot­ta­ges und Villen sind im gepflegten Gar­ten verteilt an leichter Hanglage. Die geräumigen Bungalows fangen den Charme und die Eleganz des traditionellen thailändischen Designs ein. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Cottage Hillside (21): 45 m² grosses Cottage mit Dusche und Terrasse mit Blick auf die üppige Gartenanlage.
Premier Classic Hillside (3): 55 m² grosse Villen mit viel Privat­s­phäre und grosser Terrasse mit Meersicht, wo Sie den malerischen Sonnenuntergang geniessen können.

Zeitgemässer, moderner Stil mit geräumigem Badezimmer und grosser Badewanne. Separate Regendusche und Sonnenliegen auf der Terrasse.
Premier Ocean Hillside (6): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Premier Classic Hillside, Einrichtung im Thai Stil und mit grosser Badewanne auf dem Balkon.

ab CHF 99.– / pro Person

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