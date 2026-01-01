31 Cot­ta­ges und Villen sind im gepflegten Gar­ten verteilt an leichter Hanglage. Die geräumigen Bungalows fangen den Charme und die Eleganz des traditionellen thailändischen Designs ein. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Deluxe Cottage Hillside (21): 45 m² grosses Cottage mit Dusche und Terrasse mit Blick auf die üppige Gartenanlage.

Premier Classic Hillside (3): 55 m² grosse Villen mit viel Privat­s­phäre und grosser Terrasse mit Meersicht, wo Sie den malerischen Sonnenuntergang geniessen können.

Zeitgemässer, moderner Stil mit geräumigem Badezimmer und grosser Badewanne. Separate Regendusche und Sonnenliegen auf der Terrasse.

Premier Ocean Hillside (6): Gleiche Grösse und Ausstattung wie Premier Classic Hillside, Einrichtung im Thai Stil und mit grosser Badewanne auf dem Balkon.