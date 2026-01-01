Sai Kaew Beach Resort
Ko Samed
Beschreibung
Einleitung
Einen schön gestalteten Poolbereich findet man in der «Hide Zone» mit Liegen und Sonnenschirmen. Gut für Familien eignet sich der zweite Pool bei der «Hub Zone», der einen Kinderpool hat. Der dritte, ruhige Pool mit Blick aufs Meer gehört zur «Hip Zone» Kategorie. Verschiedene Wassersportarten stehen im Angebot. Am Strand wird oft auch Beach Volleyball und Fussball gespielt. Fitnesscenter, Souvenirshop und kleines Spa.
Lage
Zwischen zwei Stränden gelegen, wovon der «Pineapple» Strand klein und mit seinen Felsformationen idyllisch sich für Ruhesuchende eignet. Der breite und feinsandige Sai Kaew Strand führt ins 400 m entfernte Dorf und ist der beliebteste Strand der Insel mit grossem Wassersportangebot. Er wird auch von Tagestouristen, die mit Booten anreisen, besucht. Es befinden sich viele kleine Restaurants mit Livebands, Feuershows und Freiluftparties am Strand. Fahrzeit zum Flughafen Bangkok ca. 3½ bis 4 Stunden.
Angebot
Im «The Mango» Restaurant geniesst man lokales und internationales Frühstück sowie werden am Mittag leichte Mahlzeiten und Snacks angeboten. Der «Winkks Beach Club», welcher direkt am weissen Sandstrand gelegen ist, ist eine Kombination von Restaurant, Bar und Café. Zum Abendessen werden exquisite thailändische und internationale Speisen serviert und dazu gibt es täglich eine Feuershow am Strand sowie freitags und samstags eine Live Band.
Zimmer
Mit kleinem Balkon oder Terrasse.
Das Resort besteht aus drei Bereichen: Die «Hide Zone» mit 70 freistehenden Bungalows und Reihenbungalows in einem tropischen Garten am ruhigen Pineapple Strand gelegen sowie der «Hub Zone» mit 59 Premier Zimmern, die rund um einen Swimmingpool im Herzen der Anlage gruppiert sind und der «Hip Zone» mit 28 modernen Zimmern und Villen, die sich nahe am lebhaften, weissen Sai Kaew Strand befinden.
Deluxe Cottage (35): 30 m² grosse Bungalows, freistehend oder in Doppeleinheit, mit Terrasse, Garten- oder Meersicht. Die hübsch mit Holzboden ausgestatteten Cottages verfügen über eine kleine Sitzecke. Sie liegen ruhig und sind malerisch um einen eigenen Pool angeordnet oder direkt am schönen Strand mit Felsformationen gelegen. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche.
Premier Room (59): Die 45 m² grossen, modernen Zimmer sind in Naturtönen gehalten und befinden sich in zweistöckigen Gebäuden, die rund um einen attraktiven Pool angeordnet sind.
Mit kleinem Balkon oder Terrasse.
Deluxe Premier Room (18): 45 m² grosse Zimmer um einen weiteren Pool angelegt, nahe am Strand. Die modernen Zimmer verfügen über ein grosses Badezimmer mit Wanne und separater Dusche und einer gemütlichen Lounge auf der Terrasse oder Balkon.
Poolside Villa (6): 54 m² grosse, trendige Villen, gleich neben den Deluxe Premier Zimmern gelegen, den Pool flankierend, mit direktem Zugang zum Strand.
ab CHF 66.– / pro Person
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