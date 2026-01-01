Das Resort besteht aus drei Be­rei­chen: Die «Hide Zone» mit 70 freistehenden Bungalows und Reihen­bungalows in einem tropischen Garten am ruhigen Pineapple Strand gelegen sowie der «Hub Zone» mit 59 Premier Zimmern, die rund um einen Swimming­pool im Herzen der Anlage gruppiert sind und der «Hip Zone» mit 28 modernen Zimmern und Villen, die sich nahe am lebhaften, weissen Sai Kaew Strand befinden.



Deluxe Cottage (35): 30 m² grosse Bungalows, freistehend oder in Doppeleinheit, mit Terrasse, Garten- oder Meersicht. Die hübsch mit Holz­boden ausgestatteten Cottages verfügen über eine kleine Sitz­ecke. Sie liegen ruhig und sind malerisch um einen eigenen Pool angeordnet oder direkt am schönen Strand mit Fels­formationen gelegen. Sie sind ausgestattet mit Klimaan­lage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Mini­bar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Dusche.

Premier Room (59): Die 45 m² grossen, modernen Zimmer sind in Naturtönen gehalten und befinden sich in zweistöckigen Gebäuden, die rund um einen attraktiven Pool angeordnet sind.

Mit kleinem Balkon oder Terrasse.

Deluxe Premier Room (18): 45 m² grosse Zimmer um einen weiteren Pool angelegt, nahe am Strand. Die modernen Zim­mer verfügen über ein grosses Badezimmer mit Wanne und separater Dusche und einer gemütlichen Lounge auf der Terrasse oder Balkon.

Poolside Villa (6): 54 m² grosse, trendige Villen, gleich neben den Deluxe Premier Zimmern gelegen, den Pool flankierend, mit direktem Zugang zum Strand.