Fairlawns Boutique Hotel & Spa
Sandton
Beschreibung
Lage
Das wunderschöne und luxuriöse Boutique Hotel liegt in einer ruhigen Wohngegend in Sandton. Der Flughafen Johannesburg ist 25 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Ein parkähnlicher Garten ist das Herzstück des historischen Anwesens. Ein grosser Pool im Grünen und ein wunderschöner grosszügiger Spa laden zur Entspannung ein. Das hauseigene Restaurant verwöhnt mit leckeren Speisen und Abends trifft man sich für einen Apéritif an der Champagner Bar.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 41 Suiten in diversen Zimmerkategorien, welche sich in verschiedenen historischen Gebäuden rund um den Garten verteilen. Die Suiten sind grosszügig geschnitten und individuell eingerichtet. Alle Zimmer verfügen über einen Loungebereich, TV, , Kaffee-/Teekocher, Klimaanlage und WIFI.
Preis auf Anfrage
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