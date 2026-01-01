Beschreibung

Lage Das wunderschöne und luxuriöse Boutique Hotel liegt in einer ruhigen Wohngegend in Sandton. Der Flughafen Johannesburg ist 25 Fahrminuten entfernt.

Angebot Ein parkähnlicher Garten ist das Herzstück des historischen Anwesens. Ein grosser Pool im Grünen und ein wunderschöner grosszügiger Spa laden zur Entspannung ein. Das hauseigene Restaurant verwöhnt mit leckeren Speisen und Abends trifft man sich für einen Apéritif an der Champagner Bar.