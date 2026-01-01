Das hübsche Boutique Hotel liegt in Melrose, einem ruhigen Vorort von Johannesburg, gleich gegenüber des James Gray Park. Zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten sind nur 10 Fahrminuten entfernt.

Das öffentlich zugängliche Gourmet Restaurant Basalt verwöhnt Feinschmecker und das nur für Hotelgäste zugängliche Garden Restaurant überzeugt mit leckeren Speisen für Mittag- und leichte Abendessen. Die beiden Swimmingpools im grosszügigen Garten laden zur Abkühlung ein.

Die 32 Zimmer befinden sich im Haupthaus oder sind in zweistöckigen Gebäuden im Garten verteilt. Die Classic Zimmer verfügen über eine kleine Sitzecke und sind mit Bad und Dusche ausgestattet. Die Luxury Zimmer sind etwas grösser und die bodentiefen Fenster lassen sich vollständig öffnen. Alle Zimmer verfügen über einen kleinen Balkon oder Terrasse, eine Espressomaschine sowie gratis Wireless-Internet.