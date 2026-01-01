Three Tree Hill Lodge
Drakensberg Region
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt im nördlichen Teil der majestätischen Drankensberge. Die Fahrzeit ab Durban beträgt ca. 3 Stunden, ab Johannesburg erreichen Sie die Lodge in ca. 4 Stunden.
Angebot
Das Hauptgebäude ist offen gestaltet und mit einer Veranda versehen, welche zum Entspannen einlädt. Unter einer grossen Akazie befindet sich eine Sonnenterrasse mit Pool. Die Lounge mit Feuerstelle lädt zum Verweilen ein.
Zimmer
Die 6 Cottages erstrahlen im kolonialen Stil und sind ausgestattet mit einem eigenen Badezimmer, einem Deckenventilator, einen Kaffee-/Teekocher sowie einer privaten Terrasse mit Sicht über das Reservat. Zudem gibt es 3 Family Cottages, die mit 2 Schlafzimmern ausgestattet sind.
Preis auf Anfrage
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