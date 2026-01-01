Beschreibung

Lage Die Lodge liegt im nördlichen Teil der majestätischen Drankensberge. Die Fahrzeit ab Durban beträgt ca. 3 Stunden, ab Johannesburg erreichen Sie die Lodge in ca. 4 Stunden.

Angebot Das Hauptgebäude ist offen gestaltet und mit einer Veranda versehen, welche zum Entspannen einlädt. Unter einer grossen Akazie befindet sich eine Sonnenterrasse mit Pool. Die Lounge mit Feuerstelle lädt zum Verweilen ein.