Bushmans Kloof Wilderness Reserve
Clanwilliam
Beschreibung
Einleitung
Tauchen Sie ein in eine Welt vergangener Zeit und geniessen Sie Natur pur.
Lage
Etwa 270 km nördlich von Kapstadt, am Rande des Cederberg Wilderness Gebiets, nahe Clanwiliam befindet sich das 7500 Hektar grosse Bushmans Kloof Wilderness Reserve & Wellness Retreat, eine Relais & Chateaux Unterkunft und National Geographic Unique Lodge of the World.
Angebot
Der eigene Weinkeller bietet eine Auswahl an ausgezeichneten Tropfen. Begleitete Besichtigungen zu den Felsmalereien, Naturfahrten im offenen Fahrzeug, Vogelbeobachtungen, Kanu- und Mountainbike- Touren sowie weitere Aktivitäten werden angeboten.
Diese einzigartige Öko-Oase liegt eingebettet im Schutzgebiet der Cederberg Mountains und der Karoo Halbwüste. Während mehr als 10 000 Jahren war Bushmans Kloof ein beliebtes Jagdgebiet der San. Seit 1992 wird das Bushmans Kloof Wilderness Reserve & Wellness Retreat als privates Naturreservat betrieben. Ziel ist es, die eindrücklichen Felsmalereien der San zu schützen und die ursprünglich heimischen Tiere wieder anzusiedeln. Das hoteleigene Restaurant und die Bar sorgen für Ihr leibliches Wohl.
Der eigene Weinkeller bietet eine Auswahl an ausgezeichneten Tropfen. Begleitete Besichtigungen zu den Felsmalereien, Naturfahrten im offenen Fahrzeug, Vogelbeobachtungen, Kanu- und Mountainbike- Touren sowie weitere Aktivitäten werden angeboten.
Dem Gast stehen zudem 4 Pools, eine grosse Gartenanlage mit Terrasse und Feuerstelle, ein Souvenirshop und eine Bibliothek zur Verfügung. Das Spa im Bushmans Kloof bietet verschiedene Behandlungen wie Massagen, Therapien, sowie Sauna und Fitnessbereich an.
Zimmer
Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Bodenheizung, Minibar und Kaffe-/ Teekocher. Die 7 Luxury Zimmer haben eine private Terrasse und die 7 Deluxe Zimmer verfügen zusätzlich über einen Wohnbereich und eine grosse Terrasse.
Die Koro Lodge wurde in einem renovierten Farmhaus errichtet und bietet Platz für maximal 10 Personen. Die Lodge kann nur exklusiv gemietet werden. Sie ist sehr komfortabel eingerichtet und operiert mit eigenem Koch und Guide, unabhängig zur Hauptlodge.
Die Koro Lodge wurde in einem renovierten Farmhaus errichtet und bietet Platz für maximal 10 Personen. Die Lodge kann nur exklusiv gemietet werden. Sie ist sehr komfortabel eingerichtet und operiert mit eigenem Koch und Guide, unabhängig zur Hauptlodge.
Preis auf Anfrage
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