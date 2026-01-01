Diese einzigartige Öko-Oase liegt eingebettet im Schutzgebiet der Cederberg Mountains und der Karoo Halbwüste. Während mehr als 10 000 Jahren war Bushmans Kloof ein beliebtes Jagdgebiet der San. Seit 1992 wird das Bushmans Kloof Wilderness Reserve & Wellness Retreat als privates Naturreservat betrieben. Ziel ist es, die eindrücklichen Felsmalereien der San zu schützen und die ursprünglich heimischen Tiere wieder anzusiedeln. Das hoteleigene Restaurant und die Bar sorgen für Ihr leibliches Wohl.

Der eigene Weinkeller bietet eine Auswahl an ausgezeichneten Tropfen. Begleitete Besichtigungen zu den Felsmalereien, Naturfahrten im offenen Fahrzeug, Vogelbeobachtungen, Kanu- und Mountainbike- Touren sowie weitere Aktivitäten werden angeboten.



Dem Gast stehen zudem 4 Pools, eine grosse Gartenanlage mit Terrasse und Feuerstelle, ein Souvenirshop und eine Bibliothek zur Verfügung. Das Spa im Bushmans Kloof bietet verschiedene Behandlungen wie Massagen, Therapien, sowie Sauna und Fitnessbereich an.