Simbavati Cederberg Ridge Wilderness Lodge
Clanwilliam
Beschreibung
Einleitung
Auf diesem Weingut und Hof für Zitrusfrüchte erleben Sie die authentische Atmosphäre eines modernen, afrikanischen Landhauses. Die Unterkunft ist ideal für Naturfreunde und bietet Wanderwege, Mountainbike Trails sowie einen weiten und atemberaubenden Blick in die raue, felsige Landschaft der Cederberge.
Lage
Die Cederberge liegen nur ca. 3 Stunden von Kapstadt und den Weingebieten entfernt. Die Fahrt führt Sie über den Piekenierskloof Pass bis in die Stadt Clanwilliam, von wo aus Sie die Lodge in 5 km erreichen.
Angebot
Zwischen August und September können die berühmten Wildblumenfelder besucht werden.
Die Unterkunft verfügt über ein Restaurant mit Aussicht, eine Lounge mit Bar, eine kleine Bibliothek sowie eine grosszügige Terrasse mit Pool. Entdecken Sie die natürliche Schönheit und die verborgenen Schätze der Cederberge auf geführten oder individuellen Wandertouren, beim Mountainbiken oder auf Panoramafahrten mit dem eigenen Mietwagen (Kartenmaterial vorhanden). Es werden spannende Exkursionen zu den Felsmalereien der San Buschmänner und an die Strände der Westcoast angeboten.
Zwischen August und September können die berühmten Wildblumenfelder besucht werden.
Wassersport-Aktivitäten auf den Stauseen von Bulshoek und Clanwilliam, «Food and Farm» Touren auf dem eigenen Bauernhof und Sternenbeobachtungen werden ebenfalls organisiert. Gegen Gebühr ist auch Fischen oder Reiten möglich.
Zimmer
Die Lodge bietet 2 Classic Zimmer und 9 Suiten. Die Zimmer sind modern und mit Klimaanlage, Minibar, Kaffee-/Teekocher sowie kostenlosem WIFI eingerichtet.
Die Suiten haben eine grössere Terrasse mit Feuerstelle und eine Aussendusche. Zwei Suiten verfügben über einen priavten Hot Pot. Auf Anfrage gibt es ein Bett im Aussenbereich, um unter den Sternen zu schlafen.
Die Suiten haben eine grössere Terrasse mit Feuerstelle und eine Aussendusche. Zwei Suiten verfügben über einen priavten Hot Pot. Auf Anfrage gibt es ein Bett im Aussenbereich, um unter den Sternen zu schlafen.
Preis auf Anfrage
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