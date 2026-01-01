Die Unterkunft verfügt über ein Restaurant mit Aussicht, eine Lounge mit Bar, eine kleine Bibliothek sowie eine grosszügige Terrasse mit Pool. Entdecken Sie die natürliche Schönheit und die verborgenen Schätze der Cederberge auf geführten oder individuellen Wandertouren, beim Mountainbiken oder auf Panoramafahrten mit dem eigenen Mietwagen (Kartenmaterial vorhanden). Es werden spannende Exkursionen zu den Felsmalereien der San Buschmänner und an die Strände der Westcoast angeboten.

Zwischen August und September können die berühmten Wildblumenfelder besucht werden.



Wassersport-Aktivitäten auf den Stauseen von Bulshoek und Clanwilliam, «Food and Farm» Touren auf dem eigenen Bauernhof und Sternenbeobachtungen werden ebenfalls organisiert. Gegen Gebühr ist auch Fischen oder Reiten möglich.