Das Dar Chamaa liegt idyllisch im Palmenhain von Ouarzazate, leicht ausserhalb des Zentrums, und überzeugt mit seiner ruhigen Lage und dem traditionellen marokkanischen Stil. Das charmante Hotel bietet eine schöne Terrasse, gemütliche Lounges, Sonnenliegen und einen grossen, beheizbaren Pool, der zum Entspannen einlädt. Der gepflegte Garten mit seinen Palmen und schattigen Plätzen schafft eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Weiter verfügt das Hotel über ein Restaurant, eine Bar, eine Tee-Lounge und die Dachterrasse mit Blick auf die Umgebung runden das Angebot ab.