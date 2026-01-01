Dar Ahlam
Skoura
Beschreibung
Einleitung
Mitten im üppigen Palmenhain von Skoura liegt Dar Ahlam, eine traditionelle Kasbah im marokkanischen Design mit spezieller Atmosphäre und viel Ruhe sowie Privatsphäre. Das Konzept heisst: Ihre Ferien, Sie bestimmen! Sie entscheiden spontan, wann Sie essen möchten und dann werden Sie jedes Mal an einen anderen Ort geführt, wie beispielsweise auf die Terrasse, in den Garten oder in eine der lauschigen Ecken in der Kasbah. Abends sehr romantisch mit Kerzenschein. Die Kasbah verfügt über einen gemütlichen Salon mit Cheminée und einen grossen Pool (25 m, beheizbar) im Garten.
Angebot
Traditionelles Hammam und Angebot an Massagen.
Zimmer
Alle Unterkünfte sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über Badewanne und Dusche und ein Wohnbereich mit Cheminée. Die 7 Kasbah Suiten (35 – 40 m2) befinden sich im Hauptgebäude. Die 7 Garden Suiten (60 m2) liegen im Garten und bieten eine Terrasse. Die Villa (150 m2) bietet einen privaten Garten mit kleinem, beheizbaren Pool.
ab CHF 1095.– / pro Person
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