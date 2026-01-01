Chez Talout
Skoura
Beschreibung
Einleitung
Chez Talout liegt in einem kleinen Dörfchen, oberhalb des Palmenhains von Skoura. Die hervorragende traditionelle, marokkanische Küche wird im Esssalon mit Cheminée, auf der Terrasse um den Pool oder auf der beliebten Dachterrasse mit Panoramablick auf die Palmeraie, serviert. Des Weiteren bietet die Unterkunft einen marokkanischen Salon, einen kleinen Spielplatz und einen Pool, wo es sich gemütlich Ausspannen lässt. Tischfussball, Billard, kleines Fitness. WiFi im Salon kostenfrei.
Angebot
Kleines traditionelles Hammam.
Zimmer
Die individuell und farbenfroh eingerichteten Zimmer im Amazigh-Stil verfügen alle über ein Badezimmer aus Tadelakt mit Dusche, Minikühlschrank, eine Sitzecke und teilweise einen Balkon. Die verschiedenen Kategorien unterscheiden sich im Dekor und hauptsächlich der Grösse: Suite und Suite Superior.
ab CHF 86.– / pro Person
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