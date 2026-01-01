Chez Talout liegt in einem kleinen Dörfchen, oberhalb des Palmenhains von Skoura. Die hervorragende traditionelle, marokkanische Küche wird im Esssalon mit Cheminée, auf der Terrasse um den Pool oder auf der beliebten Dachterrasse mit Panoramablick auf die Palmeraie, serviert. Des Weiteren bietet die Unterkunft einen marokkanischen Salon, einen kleinen Spielplatz und einen Pool, wo es sich gemütlich Ausspannen lässt. Tischfussball, Billard, kleines Fitness. WiFi im Salon kostenfrei.