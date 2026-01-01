Beschreibung

Einleitung Im Herzen des Palmenhains von Skoura liegt die traditionelle Kasbah umgeben von einem wunderschönen Garten mit lauschigen Sitzplätzen und einem grossen beheizbaren Pool. Kulinarisch verwöhnen sie mit hervorragenden marokkanischen und internationalen Speisen im Garten oder in der Kasbah. Ebenfalls werden Kochkurse angeboten. Des Weiteren gibt es gemütliche Salons mit Cheminée.

Angebot Das wohltuende Spa bietet diverse Massagen und Körperbehandlungen an. Klassisches Hammam und einen Jacuzzi.