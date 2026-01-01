Ksar El Kabbaba Kasbah & Spa
Skoura
Beschreibung
Einleitung
Im Herzen des Palmenhains von Skoura liegt die traditionelle Kasbah umgeben von einem wunderschönen Garten mit lauschigen Sitzplätzen und einem grossen beheizbaren Pool. Kulinarisch verwöhnen sie mit hervorragenden marokkanischen und internationalen Speisen im Garten oder in der Kasbah. Ebenfalls werden Kochkurse angeboten. Des Weiteren gibt es gemütliche Salons mit Cheminée.
Angebot
Das wohltuende Spa bietet diverse Massagen und Körperbehandlungen an. Klassisches Hammam und einen Jacuzzi.
Zimmer
Die authentischen Unterkünfte im traditionellen Stil verfügen über ein Badezimmer mit Dusche und eine Minibar. Ausgewählt werden kann zwischen: 5 Standard Kasbah, 6 Suiten Kasbah mit zusätzlicher Sitzecke inklusive Cheminée, 4 Suiten El Menzah grösser und mit Terrasse sowie 2 Suiten Riads mit jeweils zwei Schlaf- und einem Badezimmer mit Badewanne, einem gemeinsamen Wohnbereich und eine Terrasse.
ab CHF 120.– / pro Person
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