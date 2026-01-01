Die Eigentümer Vanessa und Xavier haben hier ihren Lebenstraum verwirklicht. Der mit viel Liebe eigens gestaltete Garten von 8000 m2 mit über 300 Palmen sowie ein paar Ziegen und Esel bietet einige lauschige Sitzecken, die zum Verweilen einladen. Die offene, lichtdurchflutete Architektur des Hauses ist für den Süden Marokkos einzigartig.



Die Lodge besteht aus einem Haupthaus mit Aufenthaltsraum und einem Restaurant mit marokkanischer und mediterraner Küche sowie einem Riad, wo sich die Unterkünfte befinden. Des Weiteren bietet es einen beheizbaren Pool von April bis Oktober, einen Spielplatz, Massagen auf Anfrage, eine Bibliothek und eine Boutique. WiFi kostenfrei.