Mit viel Liebe zum Detail wurde die alte Ruine in ein ansprechendes Landhaus umgebaut. Umgeben von einem üppigen Garten, bietet das charmante Landhaus einen Pool im Schatten der Olivenbäume, einen gemütlichen Salon und ein Restaurant mit regionaler Küche.

Die grossen und komfortablen Standard mit den Namen Tahouna, Zitouna, Haaneb und Ellouze sind in warmen Farben eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer mit Dusche. Die 3 schönen Suiten mit den Namen Jnan, Atlas und Saguia sind grösser und verfügen über ein Cheminée im Wohnbereich. Die Suite Saguia bietet Platz für bis zu vier Personen.