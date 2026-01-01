Le Temple des Arts
Ouarzazate
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt am Rande von Ouarzazate, ca. 5 Gehminuten vom Zentrum entfernt und ist die Verwirklichung des Traums vom Film-Produzenten Ahmed Arif, der das Hotel drei Jahre lang mit einzigartigen Dekorationen eingerichtet hat. Es verfügt über einen gemütlichen Salon mit Cheminée, zwei Restaurants, eine Bar, ein lauschiger Garten mit Pool sowie ein Spa mit Hammam. WiFi kostenfrei.
Zimmer
Jedes Zimmer widmet sich einem berühmten Film und hat entsprechendes Dekor. Die Suiten sind mit Cheminée und zwei Balkons ausgestattet. Deluxe: Les Amants de Mogador, Shehrazade, Junior Suite: Gladiator, Lawrence of Arabia, Alexander der Grosse, Senior Suite: Kundun und Royal Suite: Cleopatra.
Preis auf Anfrage
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