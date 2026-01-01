Das Hotel liegt am Rande von Ouarzazate, ca. 5 Gehminuten vom Zentrum entfernt und ist die Verwirklichung des Traums vom Film-Produzenten Ahmed Arif, der das Hotel drei Jahre lang mit einzigartigen Dekorationen eingerichtet hat. Es verfügt über einen gemütlichen Salon mit Cheminée, zwei Restaurants, eine Bar, ein lauschiger Garten mit Pool sowie ein Spa mit Hammam. WiFi kostenfrei.