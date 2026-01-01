Kasbah Bab Ourika
Ourika
Beschreibung
Einleitung
Die Kasbah wurde in traditioneller Bauweise der Berber erbaut, mit dicken Mauern, die das Gebäude im Sommer vor Hitze schützen und im Winter auf natürliche Art isolieren. Die geschmackvolle Einrichtung in Erdtönen strahlt eine wohltuende Ruhe aus. Der wunderschöne, weitläufige Garten mit vielen lauschigen Sitzecken und einer Pergola lädt zum Verweilen ein. Des Weiteren bietet das Hotel einen Pool mit Sonnenliegen, eine gemütliche Bibliothek mit Cheminée, eine TV-Lounge, eine Bar und ein Restaurant, wo frisch zubereitete Berber- und internationale Spezialitäten angeboten werden.
Angebot
Es werden verschiedene Körperbehandlungen sowie ein traditionelles Hammam angeboten.
Zimmer
Die individuell gestalteten Zimmer bieten Sicht auf das Atlasgebirge oder das Ourika-Tal. Die Standard verfügen über Dusche, Fön, Ventilator, Heizung, Safe und teilweise einen Balkon/Terrasse. Die Deluxe sind grösser, einige mit Cheminée, andere mit Badewanne und alle mit Balkon/Terrasse. Die Junior Suiten sind noch geräumiger. Die Family / Deluxe Suiten verfügen über zwei Schlafzimmer und ein (Family Suiten) oder zwei (Deluxe Suiten) Badezimmer.
Die Garden Pool Suite und die Panorama Pool Suite verfügen über einen eigenen Pool auf der Terrasse mit Gartensicht bzw. Aussicht auf das Ourika-Tal. Die 2 Bedroom Pool Suite hat ein separates Wohnzimmer, welches zum zweiten Schlafzimmer umfunktioniert werden kann. Die Private Pool Villa bietet 5 Schlafzimmer und 4 Badezimmer sowie einen Infinity-Pool. Das Retreat besteht aus 11 Schlafzimmer, ein Garten und ein Pool.
ab CHF 118.– / pro Person
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