Die individuell gestalteten Zimmer bieten Sicht auf das Atlasgebirge oder das Ourika-Tal. Die Standard verfügen über Dusche, Fön, Ventilator, Heizung, Safe und teilweise einen Balkon/Terrasse. Die Deluxe sind grösser, einige mit Cheminée, andere mit Badewanne und alle mit Balkon/Terrasse. Die Junior Suiten sind noch geräumiger. Die Family / Deluxe Suiten verfügen über zwei Schlafzimmer und ein (Family Suiten) oder zwei (Deluxe Suiten) Badezimmer.

Die Garden Pool Suite und die Panorama Pool Suite verfügen über einen eigenen Pool auf der Terrasse mit Gartensicht bzw. Aussicht auf das Ourika-Tal. Die 2 Bedroom Pool Suite hat ein separates Wohnzimmer, welches zum zweiten Schlafzimmer umfunktioniert werden kann. Die Private Pool Villa bietet 5 Schlafzimmer und 4 Badezimmer sowie einen Infinity-Pool. Das Retreat besteht aus 11 Schlafzimmer, ein Garten und ein Pool.