Alle Zimmer sind individuell, mit marokkanischen Möbeln und Antiquitäten eingerichtet: 2 Superior (30 - 36 m2) mit Blick auf den Garten oder den Innenhof, 7 Deluxe (31 - 33 m2) zusätzlich mit Balkon/Terrasse mit atemberaubenden Blick auf das Tal oder den Garten, 3 Superior Suiten (34 - 44 m2) zusätzlich mit Sitzecke und Blick auf die Berge, 1 Deluxe Suite (35-50 m2) mit Ausblick auf die Berge und das Tal.

4 luxuriösen Berber Tented Suiten (ca. 55 m2) sind im Stil eines Zeltes gebaut, 6 Berber Tented Jacuzzi Suiten zusätzlich mit Jacuzzi auf der Terrasse und das Asmoun Tent mit nochmals mehr Exklusivität. 6 Riad Deluxe (38m2) bieten einen traditionellen Komfort und mit privater Terrasse mit Bergblick, 6 Riad Rooftop Tented Suiten (50 m2) mit separatem Wohnzimmer und Dachterrasse, 6 Riad Pool Suiten (68 m2) zusätzlich mit Pool. Max. 3 Riads mit Verbindungstüre.