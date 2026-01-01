Das Amlougui House ist das Zuhause von Ibrahim und seiner Familie, die hier seit fünf Generationen leben und seit 2018 auch Gäste herzlich empfangen. Das Haus ist im traditionellen Amazigh-Stil gebaut: Tiere im Erdgeschoss, die Familie im ersten Stock und die Gäste in der obersten Etage. Diese bietet drei einfache Zimmer (mit Heizung), ein Gemeinschaftsbad (ohne Heizung) mit Dusche (heisses Wasser) und WC, einen gemütlichen Aufenthaltsraum mit Cheminée sowie eine gemütliche Terrasse mit Panoramablick über Dorf und Bergwelt.



Ein bewusst einfaches, authentisches Erlebnis – dafür mit viel Herzlichkeit.







Erleben Sie den Alltag

Diese Unterkunft lebt vom Mitmachen.

Ibrahim und seine Familie ermöglichen echte Einblicke in das Leben im Dorf und lassen Sie am Alltag teilhaben:

- Kochen traditioneller Gerichte inkl. Brot und Tee

- Ernte und Feldarbeit mit der Familie

- Teppich knüpfen in der Frauenkooperative

- Henna durch lokale Künstlerinnen

- Besuch des Wochenmarktes

- Keramik & Handwerk

- Besuch eines Hammam



- Besuch des Safran-Paradieses bei der Schweizerin Christine Ferrari

- Besuch der Salzsalinen





Sie erleben Kultur nicht nur – Sie werden ein Teil davon.