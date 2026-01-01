Chez Momo II
Ouirgane
Beschreibung
Einleitung
Das kleine Gästehaus liegt knapp auf 1000 Meter über Meer im Atlasgebirge und besticht durch die traditionelle Architektur, die traumhafte Terrasse mit Blick auf den See und das Atlasgebirge sowie die Gartenanlage mit Pool, die zum Verweilen einlädt. Des Weiteren bietet es ein Restaurant mit Innen- und Aussenbereich, welches lokale Küche anbietet und eine TV-Lounge. WiFi in den öffentlichen Bereichen kostenfrei.
Zimmer
Die alle im Amazigh-Stil eingerichteten Standard bieten jeweils ein Badezimmer mit Dusche und eine Terrasse mit Blick auf den Garten und die Berge. Die Suiten bieten mehr Platz. Die meisten Zimmer liegen verteilt im lauschigen Garten, ein paar wenige befinden sich auf der oberen Terrasse mit fantastischer Aussicht.
ab CHF 69.– / pro Person
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