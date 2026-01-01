Das kleine Gästehaus liegt knapp auf 1000 Meter über Meer im Atlasgebirge und besticht durch die traditionelle Architektur, die traumhafte Terrasse mit Blick auf den See und das Atlasgebirge sowie die Gartenanlage mit Pool, die zum Verweilen einlädt. Des Weiteren bietet es ein Restaurant mit Innen- und Aussenbereich, welches lokale Küche anbietet und eine TV-Lounge. WiFi in den öffentlichen Bereichen kostenfrei.