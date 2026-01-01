Das moderne Hotel bietet zwei Restaurants (internationales Buffet und orientalisches à la carte), eine Piano-Bar, eine Terrasse mit Lounge und atemberaubender Sicht über die Stadt sowie das grosszügige «So Spa» mit Angebot an Massagen, Hammam, Jacuzzi, Pool und Fitnessraum. WiFi kostenfrei.

Die Zimmer verfügen über eine Regendusche, Fön, Klimaanlage, TV, Minibar, Kaffeemaschine und Safe. Die Suiten haben Lounge-Zugang, Butler-Service und zusätzlich eine Badewanne. Sie unterscheiden sich in der Grösse und mit folgender Aussicht: Classic (33 m2) Stadt, Superior (33 m2) Hafen, Luxury (35 m2) Medina/Moschee oder Meer, Junior Suiten (65 m2) Stadt, Prestige Suiten (65 m2) Hafen oder Meer.