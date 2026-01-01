Boutique Hotel Le Doge Casablanca
Casablanca
Beschreibung
Einleitung
Das Schmuckstück liegt im Herzen der Stadt, im ruhigen Art-Déco-Viertels, wo die ganzen Juwelen der Architektur Casablancas zu finden sind. Das Hotel bezaubert mit dem widerspiegelnden Art-Déco-Stil in der Innengestaltung - man fühlt sich zurückversetzt in eine längst vergangene Zeit. Es verfügt über ein marokkanisches Restaurant, eine Lounge Bar auf der Dachterrasse mit Sicht auf die "weisse Stadt" sowie ein Spa mit Hammam und Massage-Angebot. WiFi kostenfrei.
Zimmer
Die Zimmer sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Sie verfügen über ein Badezimmer, Klimaanlage/Heizung, Minibar und Safe. Unterschiedlich in den Farben/Dekoration und der Grösse: Standard (30 m2), Executive (35 m2), Junior Suiten (55 m2) und Suiten (50 m2).
ab CHF 179.– / pro Person
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