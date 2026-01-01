Das Schmuckstück liegt im Herzen der Stadt, im ruhigen Art-Déco-Viertels, wo die ganzen Juwelen der Architektur Casablancas zu finden sind. Das Hotel bezaubert mit dem widerspiegelnden Art-Déco-Stil in der Innengestaltung - man fühlt sich zurückversetzt in eine längst vergangene Zeit. Es verfügt über ein marokkanisches Restaurant, eine Lounge Bar auf der Dachterrasse mit Sicht auf die "weisse Stadt" sowie ein Spa mit Hammam und Massage-Angebot. WiFi kostenfrei.