Four Seasons Hotel Casablanca
Casablanca
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt ca. 10 Fahrminuten vom Zentrum entfernt, direkt an der Corniche von Casablanca und ist Teil des Anfa Place Living Resorts mit Shops und Restaurants in Gehdistanz. Es bietet zwei Restaurants, eine stylische Lounge am beheizbaren Pool, ein Fitnessraum und ein Spa. WiFi kostenfrei.
Zimmer
Die Unterkünfte bieten eine Regendusche, Badewanne, Fön, Klimaanlage, Minibar, Safe und einen Balkon. Sie unterscheiden sich in der Grösse und mit dem Ausblick: Superior (57 m2) Hotel, Deluxe Garten, Premier Meer (seitlich), Grand Premier Ocean View Meer, Junior Suiten (80 m2) Garten oder Meer. Premier Suiten, Signature Suiten, Signature Ocean View Suiten und Royal Suite.
Preis auf Anfrage
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