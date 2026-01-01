1 . Tag New York Individuelle Anreise nach New York. Begrüssung durch die Reiseleitung im Hotel. 2 Nächte im Riu Plaza Manhattan Times Square o.ä.

2 . Tag New York Heute erwachen Sie in der Stadt, die niemals schläft. Auf einer ausführlichen Stadtrundfahrt erkunden Sie New York City: Times Square, Ground Zero, Fifth Avenue, Empire State und Chrysler Building. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Bootsfahrt rund um Liberty Island und bestaunen New Yorks Wahrzeichen, die Freiheitsstatue.

3 . Tag Washington DC Am Vormittag flanieren Sie auf Manhattans idyllischer High Line, einer stillgelegten Hochbahntrasse, die zu einer Parkanlage mit urigen modernen Kunstwerken umgebaut wurde. Am späten Nachmittag startet in der imposanten Moynihan Train Hall at Penn Station Ihre transkontinentale Zugreise quer durch die Vereinigten Staaten. Mit dem Acela Express geht es nach Washington DC. 1 Nacht im Hyatt Place Washington o.ä.

4 . Tag Fahrt im «Floridian» Eine Stadtrundfahrt zeigt Ihnen die zahlreichen Regierungsgebäude vom Weissen Haus bis zum US Capitol. Ausserdem besuchen Sie die Gedenkstätten der Gründer der Republik. Nachmittags gehen Sie in Washingtons Union Station an Bord des Schnellzuges «Floridian» und fahren über Nacht weiter gegen Westen. 1 Nacht an Bord in einer Roomette

5 . Tag Chicago Nach dem Frühstück erreichen Sie eine der aufregendsten Metropolen der Welt, ein Eldorado für Liebhaber moderner Architektur. Lassen Sie sich auf einer Stadtrundfahrt verzaubern von der Vielfalt glitzernder Wolkenkratzer, allen voran vom 527 m hohen Willis Tower. Unter seinem ursprünglichen Namen Sears Tower war er bis 1998 das höchste Gebäude der Erde. Am Nachmittag erleben Sie vom Boot auf dem Chicago River die Skyline aus besonderer Perspektive. 1 Nacht im Embassy Suites by Hilton Downtown Magnificent Mile o.ä.

6 . Tag Fahrt im «California Zephyr» Der freie Vormittag in Chicago gehört Ihnen und Ihrer Entdeckerfreude. Am frühen Nachmittag erwartet Sie in Chicagos Union Station der berühmte Zug «California Zephyr». Illinois, Iowa, Nebraska – schon bald umfängt Sie die unendliche Weite des Mittleren Westens. 1 Nacht an Bord in einer Roomette

7 . Tag Denver Iowas und Nebraskas Weiten liegen hinter Ihnen und am Horizont begrüsst Sie die gewaltige Bergkette der Rocky Mountains. In Denver, der Hauptstadt des Bundesstaates Colorado, endet Ihre Zugfahrt mit dem «California Zephyr». Gold und Erdöl prägten die Geschichte der Hauptstadt Colorados. So ist es nicht verwunderlich, dass Lower Downtown mit der landesweit höchsten Dichte an viktorianischen Gebäuden aufwartet. Auf Ihrer Stadtrundfahrt erkunden Sie in aller Ruhe das bunte Ensemble aus historischen Bauten, urigen Geschäften, Bars, Cafés und Kunstgalerien. 1 Nacht The Westin Downtown o.ä.

8 . Tag Fahrt mit dem «Canyon Spirit» Im Bahnhof von Denver starten Sie heute zur Fahrt auf einer der schönsten Zugstrecken der Welt – mit einem Sonderzug der Extraklasse! Im «Canyon Spirit» werden erstklassiger Service und Komfort grossgeschrieben. Lehnen Sie sich bequem zurück: Vom Panoramawagen geniessen Sie atemberaubende Ausblicke auf die Bergwelt der Rocky Mountains. Ihr Zug folgt dem Colorado River und passiert bald den Moffat-Tunnel. Halten Sie in den wilden Schluchten von Byers Canyon und Gore Canyon Ausschau nach Gabelböcken, Hirschen und Adlern. Sie übernachten im idyllischen Gebirgsort Glenwood Springs, der für seine warmen Thermalquellen berühmt ist. 1 Nacht im Hotel Denver o.ä.

9 . Tag Moab Nicht zu übersehen und ein tolles Motiv: die bizarren Sandsteinformationen des 2062 m hohen Mount Garfield. Immer steiler türmen sich die Felsen am Colorado River übereinander. Und die Farbe Rot dominiert zunehmend. Kein Wunder also, dass die spektakuläre Schlucht Ruby Canyon heisst. Kurz vor Moab erhaschen Sie einen ersten Blick auf die geologischen Felsmonumente, für die der Westen der USA so berühmt ist. In der scharlachroten Stadt Moab endet Ihre Zugfahrt. 1 Nacht im Moab Valley Inn o.ä.

10 . Tag Page Von Moab aus gehen Sie mit dem Bus auf Entdeckungstour in den Arches-Nationalpark. Eine majestätische Landschaft mit Pilzfelsen, Felstürmen, Zinnen und Kuppeln erwartet Sie – und nicht zuletzt 2000 natürliche Steinbögen, die dem Park seinen Namen gaben. Ihr Tagesziel ist die Kleinstadt Page im äussersten Norden von Arizona. 1 Nacht im Best Western View of Lake Powell o.ä.

11 . Tag Grand Canyon Nationalpark / Fahrt mit dem «Southwest Chief» Ein grandioses Naturwunder erwartet Sie heute: der Grand Canyon. Grandios sind auch die Ausmasse dieser Schlucht mit einer Meile Tiefe, 18 Meilen Breite und 277 Meilen Länge. Zu den schönsten Aussichtslogen dieses Nationalparks führt Sie Ihre Reiseleitung, bevor Sie am Abend Flagstaff erreichen. Mit einem zünftigen Steak-Dinner verabschieden Sie sich von den Nationalparks des Westens. Gut gestärkt reisen Sie mit dem Zug «Southwest Chief» der Welthauptstadt des Entertainments, Los Angeles, entgegen.

12 . Tag Los Angeles Lernen Sie heute Los Angeles bei einer Stadtrundfahrt kennen. Im trendigen Künstler- und Szeneviertel Venice mit seinem berühmten Strand und im Surfer-Paradies Santa Monica lassen Sie sich die frische Pazifik-Brise um die Nase wehen. Unser Tipp: ein Spaziergang durch die Venice Canals, wo idyllische Häuschen von Hippies und Millionären die Kanäle mit ihren romantischen Holzbrücken säumen. 1 Nacht im Westin Bonaventure Hotel o.ä.

13 . Tag Fahrt mit dem «Coast Starlight» Die Zugfahrt mit dem «Coast Starlight» von Los Angeles nach Oakland bietet Fotomotive wie Sand am Meer: Über 180 km winden sich die Gleise direkt entlang der spektakulären Steilküste hoch über dem Ozean. Gegen Abend erreichen Sie San Francisco. 1 Nacht im Hotel Caza Fisherman's Wharf o.ä.

14 . Tag San Francisco Golden Gate Bridge, Gefängnisinsel Alcatraz und Transamerica-Pyramide – die lautstarken Seelöwen am Pier 39 geniessen diesen Ausblick täglich. Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie die Stadt kennen. Nach einem letzten gemeinsamen Mittagessen an der Fisherman’s Wharf haben Sie noch etwas Zeit zur freien Verfügung bevor die Reise hier endet. Individuelle Rück- oder Weiterreise.