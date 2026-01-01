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Great Smoky Mountains National Park, Südstaaten, USA

Ferien in den Smoky Mountains

Hotels im Great Smoky Mountains National Park

Auf 2‘100 Quadratkilometern erstreckt sich der Great Smoky Mountains National Park über die US-Bundesstaaten Tennessee und North Carolina. Die Berge sind beliebt für ihr unglaubliches Panorama. Wenn Nebel aufzieht und den Blick auf ein lange erhofftes Fotomotiv verbaut, kann das durchaus ärgerlich sein. Im Great Smoky Mountains National Park dagegen wünscht man den grau-blauen Schleier fast schon herbei. Sobald die dichten Schwaden im diffusen Licht des Sonnenaufgangs aus den Tälern aufsteigen, entfaltet sich ein eindrucksvolles Naturschauspiel.

Die Cherokee-Indianer nannten die Landschaft passenderweise «Shalonage», Ort des blauen Nebels. Wer beim Wandern, Rad- oder Kanufahren, Fischen oder Campen aktive Erholung sucht, ist hier genau richtig. Typisch für den Park sind die Log Cabins, komfortabel ausgestattete Holzhäuser, die im Hidden Mountain oder Oak Haven Resort erbaut wurden. Hier beginnt das Naturabenteuer direkt vor der Haustür. Unsere USA-Spezialisten beraten Sie gerne bei Ihrem Abenteuer.

River Terrace ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Gatlinburg
Das Resort befindet sich im kleinen Städtchen Gatlingburg. Diverse Restaurant und Einkaufsmöglichkeiten sind in...
Great Smokies InnHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Cherokee
In Cherokee gelegen, befindet sich das Hotel ca. 2 km vom Eingang des Great Smoky Mountains Nationalparks entfernt.

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