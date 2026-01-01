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Ferien an den Niagara Falls

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum viele die Niagarafälle als eines der Top-Naturwunder der Welt betrachten. Ein unaufhaltsamer Strom von rauschendem Wasser schwappt mit tosender Gewalt über die Klippen. Grosse eisige Nebelschwaden steigen hunderte Meter auf, wenn die unglaubliche Menge von 700'000 Liter Wasser pro Sekunde in die tiefe donnert. Die kanadische Seite der Niagarafälle bietet eine etwas bessere Aussicht, aber auch die Aussicht von der New Yorker Seite ist immer noch beeindruckend.

Steigen Sie also in eines der Boote oder packen Sie Ihre Familie in den Minivan und machen Sie einen spektakulären Ausflug zu den majestätischen Niagarafällen. Brauchen Sie Unterstützung bei der Planung? Unsere USA-Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter. 

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