Highlights der Ostküste ab New York City

1 . Tag New York Individuelle Anreise nach New York und Transfer ins Hotel in Eigenregie wo Sie die Reiseleitung erwartet. 1 Nacht in New York.

2 . Tag Boston Sie starten Ihre Reise Richtung Neuengland, entlang des Long Island Sounds nach Boston. Ein Stadtrundgang führt Sie auf den Freedom Trail, durch den Boston Common Stadtpark der an das State House und die King's Chapel grenzt, vorbei am State House, der King's Chapel und dem Old South Meeting House und über die Kopfstein gepflasterten Strassen des historischen und pittoresken Beacon Hill Quartier. 1 Nacht in Boston.

3 . Tag Québec City Am Vormittag fahren Sie durch die schönen Landschaften und Ortschaften der Bundesstaaten New Hamshire und Vermont. Anschliessend überqueren Sie die Grenze nach Kanada und fahren zu Ihrem heutigen Etappenziel: Québec City. Am Abend können Sie eine Ahornfarm besichtigen und ein typisches franko-kanadisches Abendessen geniessen (optional). 1 Nacht in Québec City.

4 . Tag Montréal Sie starten mit einer Tour durch die schöne Stadt, deren Altstadt als UNESCO Weltkulturerbe gelistet ist. Sie sehen das Parlamentsgebäude und die Zitadelle. Anschliessend geht es zu Fuss durch die hübschen Gassen und mit Blick auf den St. Lorenz-Strom. Anschliessend erfolgt die Fahrt nach Montréal, wo eine weitere Führung durch die Altstadt mit Hafen folgt. 1 Nacht in Montréal.

5 . Tag Ottawa / Toronto Heute besuchen Sie die Hauptstadt Kanadas, Ottawa. Die Stadt bietet wunderschöne Grünanlagen sowie ein äusserst eindrückliches Parlamentsgebäude. Am Nachmittag fahren Sie entlang des 1000–Islands Parkways in die grösste Stadt Kanadas am Ufer des Ontariosees. 1 Nacht in Toronto.

6 . Tag Niagarafälle Am Vormittag bietet sich die Möglichkeit, den CN-Tower mit seiner stattlichen Höhe von gut 553 m zu besichtigen (optional). Weiter geht es vorbei am Ufer des Lake Ontarios zu den imposanten Niagarafällen. Geniessen Sie den Blick auf die tosenden Fälle. Für diesen Ausflug kann mittels Bootstour (optional) ein Zusatzerlebnis gebucht werden. 1 Nacht in Niagara Falls.

7 . Tag Gettysburg / Dutch Country Sie fahren durch das hügelige Farmland im Norden des Bundesstaates New Yorks, bekannt als die Finger-Lakes-Region. Am Nachmittag besuchen Sie Gettysburg (Pennsylvania) mit dem historischen Schlachtfeld des Amerikanischen Bürgerkriegs. Der Ort war Schauplatz der grössten Schlacht, die jemals auf amerikanischem Boden stattgefunden hat. Anschliessend fahren Sie weiter nach Süden ins Amish Country. 1 Nacht in Gettysburg.

8 . Tag Washington DC In der ländlichen Region des Pennsylvania Dutch Country besuchen Sie das Amish Museum und erfahren mehr über die 300-jährige Tradition des einfachen Lebens. Die Amish leben hier ohne Elektrizität, mechanische Hilfsmittel und moderner Ausstattung. Die heute Tagesetappe endet in Washington DC, der Hauptstadt der USA. 2 Nächte in Washington DC.

9 . Tag Washington DC Eine Stadtrundfahrt bringt Ihnen die Sehenswürdigkeiten der Stadt näher. Hierzu gehören das Washington Monument, das Lincoln Memorial, das Weisse Haus und der Arlington Friedhof, wo sich das Grab des Präsidenten John F. Kennedy befindet. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Besuchen Sie zum Beispiel eines der zahlreichen Smithonian Museen, welche kostenlos zugänglich sind.

10 . Tag Philadelphia / New York Auf dem Weg zurück nach New York, besuchen Sie Philadelphia, die erste Hauptstadt der USA. Es folgt eine Besichtigung der Independence Hall und der Freiheitsglocke. Weiterfahrt nach Manhattan. 1 Nacht in New York.

11 . Tag Rück- oder Weiterreise Ende der Rundreise. Individueller Aufenthalt vor Ort, Weiterreise oder Rückreise.