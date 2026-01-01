Begleitete Motorradtour: Route 66 ab Chicago

1 . Tag Chicago (F) Individuelle Anreise nach Chicago und Transfer zum Hotel in Eigenregie. Am Abend treffen Sie Ihre Mitreisenden und die Reiseleitung zu einem Abendessen. Hier erfahren Sie nährere Informationen zur Tour.

2 . Tag Springfield (ca. 300 km) (F) Transfer zur Motorrad-Station um Ihre «Maschine» abzuholen. Nach einer kurzen Einführung cruisen Sie auf dem historischen Pontiac Trail durch Joliet und ins Herz von Illinos. Unterwegs machen Sie eine Halt im Route 66 Museum in Pontiac.

3 . Tag St. Louis (ca. 186 km) (F) Der zweispuhrige Abschnitt der Route 66 bringt Sie vorbei an endlos scheinenden Meisfeldern und typischen Kleinstädten. Sie überqueren den mächtigen Mississippi auf der historischen «Chain of Rocks» Brücke und erreichen St. Louis, das «Tor zum Westen».

4 . Tag Joplin (ca. 536 km) (F) Stehen Sie früh auf, um einen Blick auf den berühmten St. Louis Arch zu werfen, bevor Sie die Stadt hinter sich lassen. Missouris sanfte Hügel bieten die perfekte Kulisse und herrliche Kurven für hohen Fahrspass. Halten Sie am grössten Schaukelstuhl der Welt in Fanning und fahren Sie durch die kurvenreichen Strassen von Devil's Elbow – beides typische Fotomotive der Route 66. Beenden Sie Ihren Tag in Joplin, einer widerstandsfähigen Stadt mit eindrucksvollen Überlebensgeschichten nach dem verheerenden Tornado von 2011.

5 . Tag Oklahoma City (ca. 408 km) (F) Sie fahren westwärts durch Oklahomas sanfte Hügel und Pferdegebiete. Die Ortschaften Miami, Claremore und Catoosa bevor Sie Tulsa erreichen. Ihre Route führt durch die Gebiete der Choctaw, Chickasaw, Seminole, Creek und Cherokee, wo die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner tief verwurzelt ist. Diese Gebiete wurden von der Bundesregierung in den 1830er Jahren als «unbrauchbar» eingestuft und es folgten Zwangsumsiedlungen in Reservaten. Beenden Sie Ihren Tag in Oklahoma City, dem Herzen der Route 66. Verbringen Sie Ihren Abend mit der Erkundung von Bricktown, dem pulsierenden Unterhaltungsviertel der Stadt mit seinen vielen Restaurants, Bars und Geschäften.

6 . Tag Amarillo (ca. 426 km) (F) Heute Morgen erwarten Sie Oklahomas älteste Abschnitte der Route 66. Sie führen durch Gebiete, die einst von riesigen Büffelherden bewohnt wurden. Überqueren Sie den historischen Chisholm Trail durch Yukon und El Reno, wo in den 1860er Jahren legendäre Viehtriebe Tausende von Longhorns von Texas nach Norden trieben. Besuchen Sie das Route 66 Museum in Clinton, bevor Sie in den Texas Panhandle überqueren, wo sich die Great Plains bis zum Horizont erstrecken. In Amarillo angekommen, haben Sie Zeit für einen optionalen Besuch im legendären Big Texan Steakhouse – Heimat einiger der besten Steaks in Texas und der berühmten Steak–Challenge.

7-8 . Tag Santa Fe (ca. 485 km) (F) Sie beginnen den Tag mit der Besichtigung der legendären Cadillac Ranch, bevor Sie Adrian in Texas, erreichen – den offiziellen Mittelpunkt der Route 66. Sie machen einen Zwischenstopp in der Ghost Town Glen Rio. Die Landschaft verändert sich während des Tages dramatisch – Tafelberge erheben sich aus den Ebenen, Kiefern erscheinen und die Luft wird dünner, wenn Sie die High Plains erklimmen. Die heutige Etappe endet in Santa Fe, einer der ältesten und schönsten Städte Amerikas mit einer einzigartige Mischung aus indianischer, spanischer und westlicher Kultur. Hier bleiben Sie 2 Nächte.

9 . Tag Gallup (ca. 434 km) (F) Sie überqueren den Rio Grande. Begleitet von der einsamen Weite der Navajo Wildnis gelangen Sie Fahren Sie Richtung Süden nach Albuquerque, New Mexicos grösster Stadt und wichtiger Knotenpunkt, wo der Rio Grande auf historische Handelsrouten trifft. Nach der Überquerung des Rio Grande öffnet sich die Landschaft zur beeindruckenden Navajo-Wildnis. Fahren Sie vorbei an dramatischen Tafelbergen und Steilküsten durch Laguna und Grants, mit dem Cibola National Forest als atemberaubender Kulisse. Ihr Tag endet in Gallup, einer klassischen Eisenbahnstadt an der Route 66 mit tiefem indianischen Erbe. Dieser beliebte Zwischenstopp für Radfahrer aus aller Welt bietet authentische südwestliche Gastfreundschaft und einen authentischen Eindruck der alten Route 66.

10 . Tag Grand Canyon NP (ca. 453 km) (F) Sie erreichen den nächsten Bundesstaat Ihrer Reise, Arizona. Sie erkunden den Petrified Forest Nationalpark. Uralte, versteinerte Bäume enthüllen eine prähistorische, von Zeit und Erosion geformte Landschaft. Weiter geht es zu den Wahrzeichen der Route 66, darunter das markante Wigwam Hotel in Holbrook und die berühmte, von den Eagles in einem Song verewigte Ecke in Winslow. Während die meisten Touren in Flagstaff oder Williams Halt machen, fahren Sie weiter zu einer Lodge, die nur 1.6 km vom Südrand des Grand Canyon entfernt liegt. Beenden Sie Ihren Tag mit einem Sonnenuntergang über einem der spektakulärsten Naturwunder der Welt.

11 . Tag Laughlin (ca. 410 km) (F) Am Vormittag bietet sich die Möglichkeit für einen Helikopterflug über den Südrand des Grand Canyon (wetterbedingt). In Williams kehren Sie zur Route 66 zurück und fahren weiter durch eine Reihe berühmter Highway-Städte wie Seligman, Hackberry und Kingman, die jeweils ein einzigartiges Stück der Geschichte der Mother Road bewahren. Schlendern Sie durch die historische Bergbaustadt Oatman, bevor Sie Laughlin erreichen.

12 . Tag Las Vegas (ca. 206 km) (F) Heute verlassen Sie die Route 66 und erleben Las Vegas. Die morgendliche Fahrt führt Sie durch die raue Schönheit der Mojave-Wüste und vorbei am technischen Wunderwerk des Hoover-Staudamms. In Las Vegas angekommen, erleben Sie das legendäre Unterhaltungsprogramm sowie die eindrücklichen Hotelresorts und Kasinos.

13 . Tag Victorville (ca. 452 km) (F) Heute betreten Sie den letzten Bundesstaat dieser Reise, Kalifornien. Durchqueren Sie die herrliche Mojave-Wüste, wo dramatische Landschaften aus Vulkangestein, Sand, Joshua Trees und Kakteen eine atemberaubende Kulisse für Ihre Fahrt bilden. Halten Sie in den kleinen Aussenposten Amboy und Ludlow, historischen Zwischenstationen, die einst wichtige Dienste für die frühen Route 66-Reisenden leisteten, die die anspruchsvolle Wüstendurchquerung bewältigten. Heute Abend ist Ihr letzter Abend auf der «Mother Road», eine perfekte Gelegenheit, Geschichten auszutauschen und zu feiern.

14 . Tag Los Angeles (ca. 199 km) (F) Ihr letzter Tag beginnt mit einem der schönsten Motorraderlebnisse Südkaliforniens – 106 Kilometer auf dem Angeles Crest Highway. Die Strasse schlängeln sich durch den Angeles National Forest und steigen auf über 2300 Meter Höhe an, bevor Sie ins Los Angeles Basin hinabfahren. Sie erreichen den legendären Santa Monica Pier und das historische «End of the Trail»-Schild – ein triumphaler Abschluss Ihrer 4500 Kilometer langen Reise durch Amerika. Feiern Sie dieses einmalige Ereignis mit Ihren Mitreisenden beim gemeinsamen Abschiedsessen.

15 . Tag Los Angeles (F) Rück- oder Weiterreise.