Indian Summer ab Boston

1 . Tag Boston Willkommen in Boston, der Wiege der amerikanischen Freiheit. Nach der Ankunft am internationalen Flughafen Boston Logan erfolgt der individuelle Transfer zu Ihrem Hotel, wo Sie Ihre Reiseleitung treffen. 1 Nacht in Boston.

2 . Tag Portland Nördlich von Boston verläuft eine Route, die von jahrhundertelanger Geschichte ebenso geprägt ist wie von einigen der schönsten Strände und Küstenlandschaften der US‑Ostküste. Nach der Fahrt durch Portsmouth, der ältesten Gemeinde in New Hampshire, machen Sie Halt an Neuenglands bekanntestem Leuchtturm: Dem Cape Neddick Lighthouse Ihr nächster Stopp ist Kennebunkport. Von dort geht es weiter nach Portland im Bundesstaat Maine. Nach Ankunft haben Sie Zeit zur freien Verfügung, um Portland zu erkunden. 1 Nacht in Portland.

3 . Tag Acadia Nationalpark / Bar Harbor Heute geht es nordwärts zum Acadia Nationalpark. An der Küste des Bundesstaates Maine gelegen und bekannt für seine atemberaubenden Landschaften sowie seine vielfältige Tierwelt, ist der Acadia National Park zu jeder Jahreszeit wunderschön. Weiter gehts durch malerische Dörfer der Küste entlang nach Bar Harbor. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung, um das charmante Dorf Bar Harbor auf eigene Faust zu erkunden. 1 Nacht in Bar Harbor.

4 . Tag White Mountains Heute geht es ins Landesinnere in die White Mountains. Diese Fahrt führt durch unberührte Waldgebiete bis zum Franconia Notch, einem etwa acht Meilen langen Gebirgspass zwischen zwei Bergketten, die beide für ihre berühmte Herbstfärbung und ihre eindrucksvollen Naturlandschaften bekannt sind. ereiten Sie sich auf einen aussergewöhnlichen Ausblick auf dieses beeindruckende Naturphänomen im Franconia Notch vor. 2 Nächte in den White Mountains.

5 . Tag White Mountains Am heutigen Morgen besuchen Sie die Flume Gorge, einen Teil des Franconia Notch State Park – eine natürliche Schlucht, die sich über ca. 240 m am Fusse des Mount Liberty im Franconia Notch State Park in New Hampshire erstreckt. Erleben Sie majestätische Gipfel, eine atemberaubende Landschaft, die im Nordosten ihresgleichen sucht, spektakuläre Wasserfälle sowie steuerfreies Einkaufen. Besuch einer lokalen Ahornfarm samt Sirupproduktion.

6 . Tag Newport Heute verlassen Sie das waldreiche New Hampshire und fahren in Richtung Newport im Bundesstaat Rhode Island. Hier bietet sich ein Spaziergang entlang des berühmten Cliff Walk an, um die natürliche Schönheit der Gegend zu entdecken. Vor Ort können Sie eines der legendären Sommerresidenzen von wohlhabenden Geschäftsfamilien besuchen. 1 Nacht in Newport.

7 . Tag Cape Cod Vom opulenten Newport fahren wir weiter zu den Naturschönheiten von Cape Cod. Hohe Sanddünen, eindrückliche Felsformationen und zahlreiche Muscheln erwarten Sie. 2 Nächte in Cape Cod.

8 . Tag Cape Cod Zeit, um die Schönheiten rund um das Örtchen Cape Cod zu erkunden oder zu entspannen. Fakultativ sind Ausflüge wie z. B. nach Martha's Vineyard oder auch Provincetown möglich.

9 . Tag Boston Weiter geht es in Richtung Abschluss der Reise. Besuch von Plymouth, der Stadt, welche für englische Siedler dieerste Heimat in Neuengland war. Am heutigen Etappenziel Boston angekommen wird der Freedom Trail erkundet mit seinen vielen geschichtsträchtigen Stopps. Anschliessend wird der Quincy Market besichtigt mit seinen vielen Boutiquen und Cafés. 1 Nacht in Boston.

10 . Tag Rück- oder Weiterreise Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.