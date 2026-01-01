Musikalische Südstaaten ab New Orleans

1 . Tag New Orleans Ankunft in New Orleans und individueller Transfer zum Hotel. Am Abend steht im Hotel ein erstes Mal die Reiseleitung für Fragen rund um Ihren Aufenthalt in «Nola» - dem Nicknamen für New Orleans, Louisiana - zur Verfügung. In der Stadt von Jazz und süssen Beignets gibt es schier unzählige Möglichkeiten für Entdeckungen. 2 Nächte in New Orleans.

2 . Tag New Orleans Der heutige Tag steht Ihnen frei, um den Charme und die Lebendigkeit dieses aussergewöhnlichen kulturellen Schmelztiegels auf eigene Faust zu erkunden. Charakteristisch ist das lebhafte «French Quarter» mit seinen prunkvollen, eisernen Balkongeländern und viel Livemusik. Alternativ kann auch ein Ausflug zu einer Plantage gemacht werden oder eine Bootsfahrt durch die Sumpflandschaften in Stadtnähe (fakultativ).

3 . Tag Natchez Nun startet die Reise in Richtung Norden. In Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas, machen Sie eine kleien Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt am Mississippi. Danach Weiterfahrt über den historischen «Natchez Trace Parkway» mit seiner beeindruckenden Landschaft wie aus einem Traum. Nach Ankunft in Natchez wird ein Antebellum-Herrenhaus besichtigt. 1 Nacht in Natchez.

4 . Tag Memphis Wir verlassen Natchez und fahren weiter nach Memphis, der Stadt des Blues und Rock'n'Rolls. Vor Ort folgt eine kurze Stadtrundfahrt, welche u.a. zur legendären Beale Strett sowie auch zur Cotton Row führt. Ein Besuch von Memphis wäre ohne eines Besuches von Graceland (fakultativ), dem Zuhause von Elvis Presley, nicht vollständig. 1 Nacht in Memphis.

5 . Tag Nashville Am heutigen Tag wird die Reise fortgesetzt mit dem grossen Ziel Nashville. Die Hauptstadt der Countrymusik bietet unzählige Attraktionen und praktisch rund um die Uhr in einem der vielen Lokale Livemusik der verschiedensten Stilrichtungen. 2 Nächte in Nashville.

6 . Tag Nashville Den Vormittag starten Sie mit einer Stadtrundfahrt durch die Hauptstadt Tennessees. Vor Ort steht Ihnen auch frei, eines der zahlreichen Museen und legendären Aufnahmestudios zu besuchen oder abends ein Abendessen samt Liveunterhaltung zu geniessen (fakultativ).

7 . Tag Atlanta Heute heisst es Abschied nehmen von der «Music City» und die Fahrt führt weiter ins idyllische Chattanooga mit seiner schönen Innenstadt samt Flussufer. Am Nachmittag führt der Weg zurück nach Atlanta. Hier besteht für Sie die Möglichkeit, noch Attraktionen wie die «World of Coca Cola» oder das «Georgia Aquarium» zu besuchen (fakultativ). 1 Nacht in Atlanta.

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.