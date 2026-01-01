Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Musikalische Südstaaten ab New Orleans

Kaum eine Region der Welt hat so viel musikalische Seele wie die Südstaaten der USA. Ob Jazz in New Orleans, Blues und Rock'n'Roll in Memphis oder Country und Pop in Nashville - Die Region begeistert mit mitreissenden Klängen und Rhythmen sowie malerischer und abwechslungsreicher Landschaft.

Reisedaten 2026
08.05.*, 22.05., 31.07., 11.09., 25.09.*, 09.10.

*exklusiv in Deutsch geführte Reise
Musikalische Südstaaten ab New Orleans
ab CHF 1460.– / pro Person
ab New Orleans bis Atlanta
Highlights:
- New Orleans - Heimat des Jazz
- Antebellum Häuser in Natchez
- Auf Elvis Spuren in Memphis
- Nashville's Broadway
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag New Orleans

Ankunft in New Orleans und individueller Transfer zum Hotel. Am Abend steht im Hotel ein erstes Mal die Reiseleitung für Fragen rund um Ihren Aufenthalt in «Nola» - dem Nicknamen für New Orleans, Louisiana - zur Verfügung. In der Stadt von Jazz und süssen Beignets gibt es schier unzählige Möglichkeiten für Entdeckungen. 2 Nächte in New Orleans.

2. Tag New Orleans

Der heutige Tag steht Ihnen frei, um den Charme und die Lebendigkeit dieses aussergewöhnlichen kulturellen Schmelztiegels auf eigene Faust zu erkunden. Charakteristisch ist das lebhafte «French Quarter» mit seinen prunkvollen, eisernen Balkongeländern und viel Livemusik. Alternativ kann auch ein Ausflug zu einer Plantage gemacht werden oder eine Bootsfahrt durch die Sumpflandschaften in Stadtnähe (fakultativ).

3. Tag Natchez

Nun startet die Reise in Richtung Norden. In Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas, machen Sie eine kleien Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt am Mississippi. Danach Weiterfahrt über den historischen «Natchez Trace Parkway» mit seiner beeindruckenden Landschaft wie aus einem Traum. Nach Ankunft in Natchez wird ein Antebellum-Herrenhaus besichtigt. 1 Nacht in Natchez.

4. Tag Memphis

Wir verlassen Natchez und fahren weiter nach Memphis, der Stadt des Blues und Rock'n'Rolls. Vor Ort folgt eine kurze Stadtrundfahrt, welche u.a. zur legendären Beale Strett sowie auch zur Cotton Row führt. Ein Besuch von Memphis wäre ohne eines Besuches von Graceland (fakultativ), dem Zuhause von Elvis Presley, nicht vollständig. 1 Nacht in Memphis.

5. Tag Nashville

Am heutigen Tag wird die Reise fortgesetzt mit dem grossen Ziel Nashville. Die Hauptstadt der Countrymusik bietet unzählige Attraktionen und praktisch rund um die Uhr in einem der vielen Lokale Livemusik der verschiedensten Stilrichtungen. 2 Nächte in Nashville.

6. Tag Nashville

Den Vormittag starten Sie mit einer Stadtrundfahrt durch die Hauptstadt Tennessees. Vor Ort steht Ihnen auch frei, eines der zahlreichen Museen und legendären Aufnahmestudios zu besuchen oder abends ein Abendessen samt Liveunterhaltung zu geniessen (fakultativ).

7. Tag Atlanta

Heute heisst es Abschied nehmen von der «Music City» und die Fahrt führt weiter ins idyllische Chattanooga mit seiner schönen Innenstadt samt Flussufer. Am Nachmittag führt der Weg zurück nach Atlanta. Hier besteht für Sie die Möglichkeit, noch Attraktionen wie die «World of Coca Cola» oder das «Georgia Aquarium» zu besuchen (fakultativ). 1 Nacht in Atlanta.

8. Tag Rück- oder Weiterreise

Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.

Gruppenreise 8 Tage ab New Orleans bis Atlanta
Im Preis inbegriffen
  • Rundreise mit lokaler Deutsch sprechender Reiseleitung mehrsprachig inkl. Deutsch
  • Fahrt im klimatisierten Reisebus
  • 7 Übernachtungen in Mittelklassehotels
  • 2 x Frühstück
  • Besuch Antebellumhaus in Natchez
  • Stadtrundfahrten Baton Rouge und Memphis
  • Ausführliche Reisedokumentation
  • Taxen und Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Transfers ab / bis Flughafen
  • Mahlzeiten & Getränke
  • Optionale Ausflüge
  • Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
Bemerkung
  • Mindestalter: 7 Jahre

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1460.– / pro Person

Ähnliche Reisen