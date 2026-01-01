Musikalische Südstaaten ab New Orleans
Musikalische Südstaaten ab New Orleans
ab CHF 1460.– / pro Person
ab New Orleans bis Atlanta
Highlights:
- New Orleans - Heimat des Jazz
- Antebellum Häuser in Natchez
- Auf Elvis Spuren in Memphis
- Nashville's Broadway
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag New Orleans
Ankunft in New Orleans und individueller Transfer zum Hotel. Am Abend steht im Hotel ein erstes Mal die Reiseleitung für Fragen rund um Ihren Aufenthalt in «Nola» - dem Nicknamen für New Orleans, Louisiana - zur Verfügung. In der Stadt von Jazz und süssen Beignets gibt es schier unzählige Möglichkeiten für Entdeckungen. 2 Nächte in New Orleans.
2. Tag New Orleans
Der heutige Tag steht Ihnen frei, um den Charme und die Lebendigkeit dieses aussergewöhnlichen kulturellen Schmelztiegels auf eigene Faust zu erkunden. Charakteristisch ist das lebhafte «French Quarter» mit seinen prunkvollen, eisernen Balkongeländern und viel Livemusik. Alternativ kann auch ein Ausflug zu einer Plantage gemacht werden oder eine Bootsfahrt durch die Sumpflandschaften in Stadtnähe (fakultativ).
3. Tag Natchez
Nun startet die Reise in Richtung Norden. In Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas, machen Sie eine kleien Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt am Mississippi. Danach Weiterfahrt über den historischen «Natchez Trace Parkway» mit seiner beeindruckenden Landschaft wie aus einem Traum. Nach Ankunft in Natchez wird ein Antebellum-Herrenhaus besichtigt. 1 Nacht in Natchez.
4. Tag Memphis
Wir verlassen Natchez und fahren weiter nach Memphis, der Stadt des Blues und Rock'n'Rolls. Vor Ort folgt eine kurze Stadtrundfahrt, welche u.a. zur legendären Beale Strett sowie auch zur Cotton Row führt. Ein Besuch von Memphis wäre ohne eines Besuches von Graceland (fakultativ), dem Zuhause von Elvis Presley, nicht vollständig. 1 Nacht in Memphis.
5. Tag Nashville
Am heutigen Tag wird die Reise fortgesetzt mit dem grossen Ziel Nashville. Die Hauptstadt der Countrymusik bietet unzählige Attraktionen und praktisch rund um die Uhr in einem der vielen Lokale Livemusik der verschiedensten Stilrichtungen. 2 Nächte in Nashville.
6. Tag Nashville
Den Vormittag starten Sie mit einer Stadtrundfahrt durch die Hauptstadt Tennessees. Vor Ort steht Ihnen auch frei, eines der zahlreichen Museen und legendären Aufnahmestudios zu besuchen oder abends ein Abendessen samt Liveunterhaltung zu geniessen (fakultativ).
7. Tag Atlanta
Heute heisst es Abschied nehmen von der «Music City» und die Fahrt führt weiter ins idyllische Chattanooga mit seiner schönen Innenstadt samt Flussufer. Am Nachmittag führt der Weg zurück nach Atlanta. Hier besteht für Sie die Möglichkeit, noch Attraktionen wie die «World of Coca Cola» oder das «Georgia Aquarium» zu besuchen (fakultativ). 1 Nacht in Atlanta.
8. Tag Rück- oder Weiterreise
Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.
Gruppenreise 8 Tage ab New Orleans bis Atlanta
- Rundreise mit lokaler Deutsch sprechender Reiseleitung mehrsprachig inkl. Deutsch
- Fahrt im klimatisierten Reisebus
- 7 Übernachtungen in Mittelklassehotels
- 2 x Frühstück
- Besuch Antebellumhaus in Natchez
- Stadtrundfahrten Baton Rouge und Memphis
- Ausführliche Reisedokumentation
- Taxen und Steuern
- Transfers ab / bis Flughafen
- Mahlzeiten & Getränke
- Optionale Ausflüge
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
- Mindestalter: 7 Jahre
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1460.– / pro Person