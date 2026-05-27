New York Insider ab New York City

1 . Tag New York Individuelle Anreise und Transfer nach New York City. 5 Übernachtungen in New York City. (Holiday Inn Wall Street)





2 . Tag Midtown Der Tag beginnt mit einer vierstündigen Busrundfahrt durch New York City, bei welcher Sie sich mit den klassischen Sehenswürdigkeiten vertraut machen können, die diese Metropole zu bieten hat. Sie fahren durch Midtown Manhattan mit der Fifth Avenue, dem Broadway, dem Empire State Building, dem Grand Central Terminal, dem Chrysler Building, dem Vanderbilt One Summit, dem Flatiron District, dem Theater District, dem Union Square und Times Square sowie vielem mehr. Die Stadtrundfahrt endet in Chinatown mit einem authentischen chinesischen Mittagessen. Rückkehr zum Hotel mit dem öffentlichen Bus oder der U-Bahn. Rest des Tages zur freien Verfügung. Die Reiseleitung steht anschliessend für Fragen und Organisation von Ausflügen und Tickets zur Verfügung. Den Rest des Tages können Sie individuell gestalten.

3 . Tag Central Park & Harlem Der heutige Tag beginnt mit einem Spaziergang im Central Park – ein Stück grüne Lunge auf gut 800 Hektar, inmitten des Betondschungels von New York City. Danach entdecken Sie den Stadtteil Harlem, das Herz von NYC's afroamerikanischer Kultur und einer lebendigen Musikszene. Harlem war die Heimat vieler ethnischer Gruppen, darunter der Holländer, Iren, Deutschen, Italiener und jüdischer Emigranten. Eine Renaissance erlebte der Stadtteil im goldenen Zeitalter mit afroamerikanischen Künstlern, Schriftstellern und Musikern. Besonderes Highlight ist ein Brunch bei Jazz-Musik. Der Abend steht zur freien Verfügung, um die Stadt zu erkunden, eine Broadway-Show zu sehen oder ein Abendessen in einem tollen Restaurant zu geniessen.

4 . Tag Brooklyn Heute geht es in den abwechslungsreichen Stadtteil Brooklyn. In North Williamsburg entdecken das hippe und trendige Brooklyn. Dieses pulsierende Viertel ist eine Mischung aus Alt und Neu, mit traditionellen Sandsteinhäusern und modernen Lofts, Seitenstrassen voller kleiner Geschäfte und Weltklasse-Restaurants an jeder Ecke. Weiter geht es nach DUMBO, «Down Under the Manhattan Bridge Over Pass». Machen Sie hier ein Erinnerungsfoto mit der Brooklyn Bridge und den Kopfsteinpflasterstrassen. Geniessen Sie die atemberaubende Skyline von Manhattan und eine, für diesen Stadtteil bekannte, Pizza. Ein Spaziergang durch den Brückenpark bringt Sie nach Brooklyn Heights, wo sie durch einige der schönsten Strassen schlendern. Zum Abschluss geht es zu Fuss über die Brookyln Bridge oder mit der Fähre zurück nach Manhattan ins Hotel.

5 . Tag Lower East Side Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Nachmittag treffen sie Ihre Reiseleitung zu einer Themen Tour – die Lower East Side ein oder kurz LES genannt Einwegtransfer per Bus. Hier begannen viele Übersiedler Ende des 19. und Anfang des 20.Jahrhunderts ihr Leben in den Vereinigten Staaten. Die besondere Architektur und Geschichte der Tenement Gebäude ermöglichte Unterkunft für die Massen an Einwandern der Zeit auf engstem Raum. Der Rückweg zum Hotel erfolgt in Eigenregie. Als ganz besonderen Höhepunkt zum Abschluss am frühen Abend besuchen Sie ein «Speakeasy». Solche sogenannten Flüsterkneipen entstanden während der Prohibitionszeit, als Alkoholausschank verboten war.

6 . Tag Manhattan Vormittags erkunden Sie Chinatown, Little Italy, Noho & Nolita. Sehen Sie die verborgenen Schätze und erleben Sie die Vielfalt New Yorks. Nach einem authentischen chinesisches Mittagessen in einem der typischen Restaurants endet die Rundreise. Individueller Transfer zum Flughafen und Rückoder Weiterreise.