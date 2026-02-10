Höhepunkte der Südstaaten ab Atlanta

1 . Tag Atlanta Willkommen in Atlanta, der Haupstadt des Südens. Nach Ankunft am Flughafen erfolgt der individuelle Transfer zum Hotel, wo Sie Ihre lokale Reiseleitung erwartet. 2 Nächte im Fairfield Inn & Suites Atlanta Buckhead o.ä.

2 . Tag Atlanta Heute Morgen lernen Sie zunächst Atlanta auf einer Rundfahrt näher kennen und sehen die Stadtteile Downtown und Midtown. Sie besuchen auch Haus in welchem Martin Luther King Jr. seine Kindheit verbracht hat. Eine weitere bekannte Einwohnerin von Atlanta ist Margaret Mitchell, die den Klassiker «Vom Winde verweht» geschrieben hat. Anschliessend besuchen Sie das Museum «Road to Tara» sowie die Stately Oaks Plantation, beides diente als Inspiration für den gleichnamigen Film.

3 . Tag Charleston Sie verlassen heute Atlanta und erreichen mit Augusta die zweitälteste des Bundesstaates und die Heimat eines der prestigeträchtigsten Golfturniere der USA. Am späteren Nachmittag erreichen Sie Charleston, wo Sie die Gelegenheit haben, die historische Stadt, die bis heute noch sehr durch die britische Kolonialzeit geprägt ist, auf eigene Faust zu erkunden. 1 Nacht im Cambria Hotel Charleston Riverview o.ä.

4 . Tag Savannah Am Vormittag steht ein geführter Stadtrundgang auf dem Programm, auf welchem Sie alles Wissenswerte über diese geschichtsträchtige Stadt erfahren. Am Nachmittag haben Sie die Gelegenheit, die Boone Hall Plantage zu besichtigen (optional), bekannt durch ihre lange Eichen-Allee und die Fernsehserie «Fackeln im Sturm». 2 Nächte im Fairfield Inn & Suites Savannah Downtown/Historic District o.ä.

5 . Tag Savannah Geniessen Sie heute den Charme von Savannah während ihres freien Tages. Die Stadt beheimatete einst den grössten Baumwoll-Hafen der Welt und kontrollierte von hier aus die Preise auf dem Baumwollmarkt weltweit. Der Bürgerkrieg zerstörte grosse Teile Georgias, aber Savannah blieb verschont. Zahlreiche Gebäude um die schönen Parks sind über hundert Jahre alt und dienten in der Vergangenheit schon oft als Filmkulisse. Auch der bekannte Roman und Film "Mitternacht im Garten von Gut und Böse" basiert auf dem Leben der Einheimischen und ihrem Lebenstil.

6 . Tag Montgomery Die heutige Fahrt führt Sie ins Herz der Südstaaten nach Montgomery, Alabama. Erfahren Sie mehr über den Montgomery Bus Boykott sowie die Bürgerrechtsbewegung am Ort, wo alles begann. Es besteht die Möglichkeit das Rosa Parks Museum zu besuchen plus zahlreiche andere geschichtsträchtige Orte, wo Martin Luther King Jr. mit seinen berühmten Reden der ganzen Bewegung den entsprechenden Anstoss gab. 1 Nacht im Drury Inn & Suites o.ä.

7 . Tag New Orleans Über Selma – einem weiteren geschichtsträchtigten Ort der Menschenrechtsbewegung – geht die heutige Etappe an den Golf von Mexiko nach New Orleans. Die grösste Stadt Louisianas lebt noch heute vom starken französischen, karibischen, kreolischen, afrikanischen sowie spanischen Einfluss. Dies widerspiegelt sich nicht zuletzt in der hervorragenden lokalen Küche, der Architektur und vor allem der Musik. 2 Nächte im Hilton New Orleans Riverside o.ä.

8 . Tag New Orleans Der heutige Tag steht zu Ihrer freien Verfügung um die Stadt am Mississippi auf eigene Faust zu erkunden. Es empfiehlt sich zudem ein Besuch des Herzstücks der Stadt, dem French Quarter, sowie eines der zahlreichen Musiklokale zu besuchen. Eine Jazz-Rundfahrt auf dem Schaufelraddampfer «Natchez» sollte ebenfalls nicht fehlen.

9 . Tag Natchez Sie verlassen New Orleans in nördlicher Richtung und nähern sich Baton Rouge, der Hauptstadt von Louisiana. Nach einer kurzen Stadtrundfahrt, geht es auf dem Natchez Trace Parkway, einer alten Panoramastrasse, nach Natchez. Am Nachmittag besuchen Sie eines der schönen Plantagenhäuser, für welche diese Region bekannt ist. 1 Nacht im Magnolia Bluffs Hotel o.ä.

10 . Tag Memphis Heute geht es in die Heimat des Blues und Rock'n'Roll. Nach einer kurzen Stadtrundfahrt durch Memphis haben Sie am Nachmittag Zeit Graceland, das Anwesen von Elvis Presley, zu besuchen (optional). 1 Nacht im Crowne Plaza Memphis Downtown o.ä.

11 . Tag Nashville Sie erreichen heute Nashville, die Hauptstadt der Country-Musik. Besuchen Sie eines der zahlreichen Lokale am berühmten Broadway, in welchen zu praktisch jeder Tages- und Nachtzeit Livemusik gespielt wird. 2 Nächte im The Inn at Opryland o.ä.

12 . Tag Nashville Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Besuchen Sie zum Beispiel das Johnny Cash Museum, welches sich beim berühmten Broadway befindet oder die Country Music Hall of Fame und das RCA Studio B. Hier haben Grössen wie Elvis Presley und Dolly Parton ihre grössten Hits aufgenommen. Ebenfalls empfehlenswert ist ein Besuch des Ryman Auditoriums, wo schon die bekanntesten Countrymusiker im Rahmen der alten Grand Ole Opry aufgetreten sind.

13 . Tag Atlanta Via Chattanooga geht es heute zurück nach Atlanta, wo Sie am Nachmittag ankommen. 1 Nacht im Holiday Inn Express Atlanta Airport North o.ä.

14 . Tag Rück- oder Weiterreise Individueller Transfer zum Flughafen oder Start Ihres Anschlussprogramms.