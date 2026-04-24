Der Osten kompakt ab New York City

1 . Tag New York City Individuelle Anreise nach New York. Dort treffen Sie auf Ihre örtliche Reiseleitung, die Ihnen am Nachmittag üblicherweise zwischen 15.00Uhr und 19.00 Uhr für jegliche Fragen zur Verfügung steht und Sie mit näheren Details zu Ihrer Reise vertraut macht. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch die vierstündige Stadtführung zu Fuss und mit der U-Bahn für den nächsten Vormittag reservieren (fakultativ, Mindestteilnehmerzahl). 2 Übernachtungen in New York City. (New York Marriott Downtown o.ä.)

2 . Tag New York City Nach Ihrer ersten Nacht in der „Stadt, die niemals schläft“, steht Ihnen der Tag zur freien Verfügung. Am frühen Morgen können Sie Ihre Reiseleitung in der Hotelhalle zu einer Sprechstunde für individuelle Fragen treffen. Danach empfehlen wir Ihnen, an einer fakultativen, ca. vierstündigen Stadtführung zu Fuss und mit der U-Bahn teilzunehmen, die Ihnen einen Eindruck von der Metropole New York vermittelt. Geplante Höhepunkte sind unter anderem das Rockefeller Center, die Shopping Meile Fifth Avenue und Teile von Downtown mit Panorama-Blick über den Hudson auf die Freiheitsstatue und einiges mehr. Änderungen sind möglich. Ein erweitertes fakultatives Angebot ist über die Reiseleitung direkt verfügbar, wie z. B. Top of the Rock Aussichtsplattform (individueller Besuch).

3 . Tag Niagarafälle Bitte halten Sie für den heutigen Tag Ihren Reisepass bereit. Sie brechen früh am Morgen auf und die Fahrt führt Sie durch die Staaten New York und Pennsylvania, dem sogenannten „Keystone State”. Nach Überquerung der Grenze nach Kanada und Ankunft im Hotel empfehlen wir einen fakultativen Ausflug auf der Niagara Halbinsel in Ontario zum malerisch gelegenen Städtchen Niagara-on-the Lake am riesigen 1 Übernachtung in Niagara Falls. (Days Inn near the Falls o.ä.)

4 . Tag Lewisburg Heute erwartet Sie einer der Höhepunkte Ihrer Reise – die atemberaubenden Niagarafälle. Nur an wenigen Orten der Welt rauschen in einer einzigen Minute 159 Millionen Liter Wasser in die Tiefe. Am Vormittag besichtigen Sie die imposanten Niagarafälle auf der kanadischen Seite mit der Möglichkeit die Fälle aus nächster Nähe mit einer Bootsfahrt zu bestaunen (Bootsfahrt fakultativ, saisonal und wetterabhängig). Bei einem Mittagessen im Skylon Tower können Sie eine schöne Aussicht auf dieses fantastische Naturschauspiel geniessen (fakultativ). Anschließend überqueren sie wieder die Grenze in die USA und fahren durch die herrlichen Appalachen Landschaften nach Lewisburg in Pennsylvania. Ankunft am Abend. Übernachtung in Lewsburg. (The Inn at Lewisburg BW Signature o.ä.)

5 . Tag Washington DC Die heutige Fahrt führt am Morgen durch das Pennsylvania Dutch Country, wo Sie einen kurzen Einblick in das Leben der Amish bekommen. Sie kamen im 18. Jahrhundert nach Amerika und haben sich bis heute ihre traditionelle Lebensweise erhalten. Im Laufe des Nachmittags erreichen Sie Washington DC, dass Sie abends schon einmal bei einer fakultativen ca. dreistündigen Tour die beleuchtete Hauptstadt kennenlernen können. Sie sehen unter anderem Georgetown, das Kennedy Center und das beleuchtete Kapitol. 2 Übernachtungen in der Region Washington D.C. (Holiday Inn Airport Arlington)

6 . Tag Washington DC Während einer ausführlichen ca. vierstündigen Stadtrundfahrt am Vormittag machen wir Sie mit den Hauptsehenswürdigkeiten von Washington vertraut, wie das Weisse Haus, das Lincoln Memorial und den Nationalfriedhof in Arlington mit dem Grab von John F. Kennedy (verkehrsbedingte Änderungen sind möglich). Der Nachmittag ist programmfrei. Erkunden Sie die Stadt auf eigene Faust. Besuchen Sie beispielsweise eines der vielen, bekannten und kostenlosen Museen. Ihre Reiseleitung macht Ihnen gerne ein paar Vorschläge. Am Abend empfehlen wir das historische Städtchen Alexandria zum Bummeln und Geniessen (fakultativ).

7 . Tag Philadelphia Am Morgen weiter nach Philadelphia, die Wiege der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. Bei einer ca. 2–3 stündigen Stadtrundfahrt sehen Sie u.a. die Independence Hall und die Freiheitsglocke (Aussenbesichtigung). 1 Übernachtung in Philadelphia. (Wyndham Philadelphia Historic District o.ä)

8 . Tag New York Am nächsten Morgen fahren Sie zurück nach New York zu den Abflughäfen Newark (Ankunft ca. 11 Uhr) und John F. Kennedy (Ankunft ca. 13 Uhr). Für Gäste mit Verlängerung in New York gibt es die Möglichkeit an einem designierten, zentralen Punkt in Manhattan auszusteigen. Ende der Rundreise. Individuelle Rück- oder Weiterreise.