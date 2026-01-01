Best of Great Lakes ab Chicago

1-2 . Tag Chicago Individuelle Anreise nach Chicago. Die Stadt ist bekannt für ihre Musikgeschichte und Architektur. Machen Sie eine Schifffahrt auf dem Chicago River und erfahren Sie mehr über die architektonischen Wunderwerke der Stadt oder geniessen Sie den Ausblick von der Aussichtsplattform des Willis Towers. 2 Nächte im Riu Plaza o.ä.

3 . Tag Milwaukee (ca. 160 km) In Milwaukee lohnt ein Besuch des Harley Davidson Museums oder eine Tour durch die «Miller Brewery». Hier wird eines der beliebtesten Biere der Welt gebraut. 1 Nacht im Doubletree by Hilton Milwaukee Downtown o.ä.

4 . Tag Green Bay (ca. 180 km) Die Gegend um Green Bay besticht durch ihre traumhafte Natur. Ein Besuch im Bay Beach Wildlife Sanctuary sollte deshalb nicht fehlen. In Green Bay befindet sich auch das National Railroad Museum, eines der ältesten und grössten Museen über die nationale Eisenbahngeschichte. 1 Nacht im Hampton Inn Downtown o.ä.

5-6 . Tag St. Ignace (ca. 350 km) Entlang der schönen Küste des Lake Michigan und durch den Hiawatha National Forest geht die Reise weiter. Erleben Sie die abwechslungsreiche Natur auf einer Wanderung. In St. Ignace kommen die Gewässer des Lake Michigans und des Lake Hurons zusammen. Nutzen Sie Ihren freien Tag für eine Tour auf die Insel Mackinac, die mit einer Fähre bequem in rund 15 Minuten erreichbar ist. Fortbewegen kann man sich auf der Insel entweder zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit einer Pferdekutsche. Entdecken Sie das kleine Paradies auf entschleunigende Weise. 2 Nächte im Best Western Harbour Pointe Lakefront o.ä.

7 . Tag Traverse City (ca. 200 km) Auf dem Weg nach Traverse City empfiehlt sich ein Halt in Petoskey, einem hübschen Städtchen am Lake Michigan. Die steilen Sanddünen der Sleeping Bear Dunes liegen rund 50 Minuten westlich von Traverse City und steigen direkt aus dem blauen Wasser des Lake Michigans auf. 1 Nacht im Best Western Plus Traverse City o.ä.

8-9 . Tag Detroit (ca. 410 km) Die Fahrt führt Sie vorbei an kleinen Ortschaften und Städtchen nach Detroit. Besuchen Sie dort die Ford Piquette Avenue Plant. In dem ehemaligen Werk wurde unter anderem das Ford Model T hergestellt. Aber auch Musik wird in Detroit grossgeschrieben. Die bekannte Plattenfirma Motown Records wurde hier gegründet. Besuchen Sie das Motown Museum und erfahren Sie mehr über die Berühmtheiten, die in diesen Studios ihre Hits aufgenommen haben. 2 Nächte im DoubleTree by Hilton Downtown o.ä.

10-11 . Tag Toronto (ca. 350 km) Bei Port Huron überqueren Sie die Blue Water Bridge und reisen nach Kanada ein. Toronto ist eine lebendige Grossstadt am Lake Ontario und verfügt über ein entspanntes Flair. Viele Sehenswürdigkeiten können gut zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit der Strassenbahn erreicht werden. Verschaffen Sie sich einen Überblick vom CN-Tower, besuchen Sie das Royal Ontario Museum, das grösste kultur- und naturhistorische Museum Kanadas und lassen Sie den Abend im Distillery Historic District ausklingen. 2 Nächte im Riu Plaza o.ä.

12 . Tag Niagarafälle (ca. 160 km) Erkunden Sie die Weinregion der Niagara Halbinsel und machen Sie einen Abstecher in das hübsche Örtchen Niagara-on-the-Lake, bevor Sie zu den berühmten Niagarafällen weiterfahren. Dort haben Sie die Möglichkeit, eine Bootstour zu unternehmen, die Sie nahe an die Fälle heranbringt. Später überqueren Sie wieder die Grenze und übernachten auf der US-amerikanischen Seite der Fälle. 1 Nacht im Red Coach Inn o.ä.

13 . Tag Cleveland (ca. 320 km) Auf der heutigen Etappe lädt der Presque Isle State Park zu einem Halt ein. Die ca. 12 km² grosse Halbinsel im Lake Erie bietet naturbelassene Strände, die sich wunderbar für einen Spaziergang anbieten. Weiterfahrt in die kulturell abwechslungsreiche Stadt Cleveland, in der Musik, Geschichte und Kultur einen grossen Stellenwert haben. 1 Nacht im Glidden House o.ä.

14 . Tag Michigan City (ca. 470 km) Besuchen Sie die Rock & Roll Hall of Fame, das Cleveland Museum of Art oder das Great Lakes Science Center bevor Sie wieder Richtung Lake Michigan fahren. Flanieren Sie durch die hübsche Innenstadt von Michigan City und erkunden Sie die lebendige Kunstszene der Stadt. 1 Nacht im Hampton Inn & Suites o.ä.

15 . Tag Chicago (ca. 100 km) Geniessen Sie nochmals die schöne Szenerie des Lake Michigan im Indiana Dunes State Park. Bei schönem Wetter sieht man von hier die Skyline von Chicago in der Ferne. Abgabe des Mietwagens in Chicago und Ende Ihrer Reise.