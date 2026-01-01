Südstaaten-Romantik ab Atlanta

1-2 . Tag Atlanta Individuelle Anreise und Übernahme des Mietwagens. Atlanta ist die grösste Stadt der Südstaaten und zugleich Heimat von Coca-Cola und CNN. Entsprechend bietet sich ein Besuch der «World of Coca-Cola» an. 2 Nächte im Hampton Inn & Suites Buckhead Place o.ä. (Kat. Standard) oder im The Candler Hotel o.ä. (Kat. Superior)

3-4 . Tag Savannah (ca. 410 km) Quer durch Georgia geht es an die Küste nach Savannah. Besuchen Sie die Altstadt mit ihren liebevoll restaurierten Häusern. Unternehmen Sie eine kleine Rundfahrt mit dem «Old Savannah Trolley», flanieren Sie an der bekannten River Street, oder schlendern Sie durch den weitläufigen Forsyth Park. 2 Nächte im Hampton Inn Savannah Historic District o.ä (Kat. Standard) oder im Perry Lane Hotel o.ä. (Kat. Superior)

5-6 . Tag Charleston (ca. 180 km) Die nächste Etappe führt Sie in die attraktive Südstaaten-Metropole Charleston. Die charmante Altstadt mit ihren kopfsteingepflasterten Strassen und malerischen Gebäuden aus der Kolonialzeit können Sie bequem zu Fuss entdecken. 2 Nächte im Francis Marion Hotel o.ä (Kat. Standard) oder im Harbor View Inn o.ä. (Kat. Superior)

7 . Tag Asheville (ca. 430 km) In der gemütlichen Stadt Asheville haben sich viele Künstler, Mikro-Gastronomen, Handwerksbetriebe und inhabergeführte Läden angesiedelt. Asheville ist aber vor allem auch Ausgangspunkt für den Great Smoky Mountains Nationalpark. 1 Nacht im Hampton Inn & Suites Biltmore o.ä. (Kat. Standard) oder im The Foundry Hotel o.ä. (Kat. Superior)

8 . Tag Chattanooga (ca. 340 km) Der Great Smoky Mountains Nationalpark ist der meistbesuchte Nationalpark der USA und umfasst ein Gebiet von 211'000 Hektar. Berge, dichte Wälder, tosende Wasserfälle und eine riesige Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten zeichnen den Park aus. Nehmen Sie sich Zeit, um die traumhafte Landschaft auf Wanderungen oder von Aussichtspunkten aus zu geniessen. Anschliessend geht es via Gatlinburg weiter nach Chattanooga. 1 Nacht im Indigo Downtown o.ä. (Kat. Standard) oder im The Read House Hotel o.ä. (Kat. Superior)

9-10 . Tag Nashville (ca. 220 km) Am Vormittag sollten Sie sich noch Zeit nehmen, die Sehenswürdigkeiten rund um Chattanooga wie Ruby Falls, Incline Railway oder Rock City Gardens zu erkunden. Danach reisen Sie weiter nach Nashville. Besichtigen Sie die Country Music Hall of Fame, das Ryman Auditorium oder die berühmte Grand Ole Opry. 2 Nächte im Hampton Inn & Suites Downtown o.ä. (Kat. Standard) oder im Hotel Noelle o.ä. (Kat. Superior)

11 . Tag Memphis (ca. 345 km) Memphis ist am Mississippi gelegen und ist vor allem bekannt durch Elvis Presley. Besuchen Sie das imposante ehemaliges Anwesen «Graceland» von Elvis sowie das Sun Studio, wo er seine ersten Songs aufgenommen hat. Den Abend lassen Sie am besten in einer der unzähligen Musik-Bars an der Beale Street und in einem BBQ-Restaurant der Stadt ausklingen. 2 Nächte im Hilton Garden Inn Downtown Beale Street o.ä. (Kat. Standard) oder im Canopy by Hilton Downtown o.ä. (Kat. Superior)

13 . Tag Vicksburg (ca. 360 km) Parallel zum Mississippi geht es weiter nach Süden. Vicksburg ist eine historisch bedeutsame Stadt. Im National Military Park erfahren Sie mehr über die Rolle der Stadt im Amerikanischen Bürgerkrieg. 1 Nacht im Hampton Inn & Suites o.ä. (Kat. Standard) oder im Anchuca Historic Inn o.ä. (Kat. Superior)

14 . Tag Vacherie (ca. 340 km) Weiter geht es nach Süden. Machen Sie einen Stopp in Natchez, bevor Sie heute die einmalige Gelegenheit haben, auf dem Gelände einer der schönsten Plantagen zu übernachten. Tauchen Sie in eine traditionelle Facette der Südstaaten ein. 1 Nacht auf der Oak Alley Plantation o.ä. (Kat. Standard und Superior)

15-16 . Tag New Orleans (ca. 85 km) Bevor Sie New Orleans erreichen, sollten Sie noch einen Abstecher durch das Sumpfgebiet im Cajun Country machen. Die lebhafte Stadt New Oreleans begeistert mit vielen unterschiedlichen Eindrücken. Überall in der Stadt findet man französische, spanische, afrikanische, karibische und auch deutsche Einflüsse. Spazieren Sie durch das French Quarter, besuchen Sie eines der Jazz-Lokale oder unternehmen Sie eine Flussfahrt auf dem Mississippi. 2 Nächte im Bienville House o.ä. (Kat. Standard) oder im Hyatt Centric French Quarter o.ä. (Kat. Superior)

17 . Tag Orange Beach (ca. 320 km) An der Küste von Alabama wartet Entspannung auf Sie. Geniessen Sie die weissen Sandstrände und das tiefblaue Wasser von Orange Beach. 1 Nacht im Hilton Garden Inn Orange Beachfront o.ä. (Kat. Standard) oder in der Lodge at Gulf State Park o.ä. (Kat. Superior)

18 . Tag Mobile (ca. 85 km) Mobile, die grösste Hafenstadt Alabamas, liegt nur ca. 1 Fahrstunde nördlich von Orange Beach und gilt als Gründungsort des Mardi Gras. Historische Sehenswürdigkeiten mischen sich hier mit einem bunten Lebensgefühl. 1 Nacht im Hampton Inn & Suites Historic District o.ä. (Kat. Standard) oder im The Battle House o.ä. (Kat. Superior)

19 . Tag Birmingham (ca. 380 km) Heute geht es ins Landesinnere nach Birmingham, der grössten Stadt Alabamas. Sehenswert sind das Civil Rights Museum und das imposante Barber Motorsports Museum. 1 Nacht im Hampton Inn & Suites Downtown o.ä. (Kat. Standard) oder im Redmont Hotel o.ä. (Kat. Superior)

20 . Tag Atlanta (ca. 250 km) Endpunkt Ihrer Reise ist wiederum Atlanta. Rückgabe des Mietwagens und individuelle Rück- oder Weiterreise.